Con Billete de su Sorteo Especial, Lotería Nacional Reconoce a las Corredoras de México Imparable

Buscamos capturar aquello que muchas veces pasa desapercibido: la fuerza de las comunidades, de los atletas, de nuestras tradiciones y la diversidad cultural, puntualizó Ana Bustamante Issa, donadora de las imágenes para los diseños de los billetes.

El Sorteo Especial No. 315 se realizará el martes 18 de agosto del presente año, cuenta con un Premio Mayor de 27 millones de pesos en dos series y una bolsa total repartible de 80 millones de pesos.

Acompañadas de la ultra maratonista rarámuri, Lorena Ramírez; la directora de la exposición fotográfica “México, tierra de campeones”, Ana Bustamante; la coordinadora de Alianzas Estratégicas de la Conade, Alicia María Blanco; y la coordinadora general de Planes de Justicia del INPI, Bertha Dimas; Olivia Salomón y Mirna Beatriz de la Cruz, directoras de Lotería Nacional y de México Imparable, respectivamente, realizaron la develación del billete conmemorativo del Sorteo Especial No. 315, que reconoce a las corredoras del programa impulsado por el Gobierno de México, creado para atender a miles de jóvenes y que fusiona el deporte, la identidad cultural, el turismo y el impacto social.

En esta develación realizada en el Teatro de Lotería Nacional, la directora Olivia Salomón subrayó que este billete reconoce a todas las corredoras que han dado vida a México Imparable, llevando consigo el orgullo de sus comunidades. Habló de la esencia del Humanismo Mexicano, política del Gobierno de México que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum, que abre oportunidades, fortalece comunidades y demuestra que el talento no tiene límites cuando encuentra apoyo y acompañamiento.

Olivia Salomón envió un reconocimiento a las y los organizadores, entrenadores, familias, voluntarios y comunidades que hicieron posible cada una de estas carreras. De manera especial reconoció la atleta Lorena Ramírez, cuya historia ha inspirado al mundo sin dejar atrás sus raíces. En ese mismo sentido mencionó a Estrellita (Mirna Beatriz de la Cruz), cuya visión convirtió una carrera en un movimiento nacional que transforma vidas. Se refirió además a la exposición fotográfica “México, tierra de campeones” de Ana Bustamante, autora de las imágenes que acompañan los diseños conmemorativos, y a quien agradeció por compartir su obra con la Lotería Nacional.

La titular de la institución de la suerte dijo que este billete rinde homenaje a todas las corredoras que, con su ejemplo, han demostrado que el talento, la disciplina y el orgullo, son importantes para nuestras raíces, “porque las verdaderas victorias no terminan al cruzar una meta, comienzan cuando inspiran a una niña o a un niño a creer que también puede alcanzar sus sueños”.

La atleta y directora del programa México Imparable, Mirna Beatriz de la Cruz Álvarez (Estrellita), manifestó que cuando nació este proyecto no lo hizo pensando en medallas ni en récords, “nació pensando en las personas, en esas niñas y niños que corren entre caminos, senderos, montañas; en las mujeres que nunca han dejado de luchar, en los pueblos indígenas que durante generaciones han demostrado que la grandeza también se construye desde sus raíces”.

Al mencionar un agradecimiento a la Presidenta Claudia Sheinbaum por su respaldo y creer en el deporte como una herramienta para la justicia social, expresó que ver que esas historias hoy quedan plasmadas en un billete de Lotería Nacional, significa que México voltea a ver a quienes durante mucho tiempo han caminado en silencio.

Mientras que la ultra maratonista rarámuri, María Lorena Ramírez Hernández, agradeció la invitación a este proyecto, a quienes acompañan su camino, a su equipo, y a corredoras y corredores presentes que han andado grandes distancias con su fuerza y resistencia. De igual manera, agradeció a Lotería Nacional y a su titular por dar difusión y compartir el talento de las atletas y pronunció su deseo de que surjan más espacios como México Imparable y atletas exitosos.

Ana Bustamante Issa, donadora de las imágenes y directora de la exposición fotográfica “México, tierra de campeones”, explicó que el proyecto nació de recorrer el país para documentar el trabajo de comunidades y atletas mexicanos: “no buscamos únicamente hacer fotografías, buscamos capturar aquello que muchas veces pasa desapercibido: la fuerza de las comunidades, de los atletas, de nuestras tradiciones y la diversidad cultural”.

Bustamante Issa comentó sobre el papel de las mujeres al recordar que el talento no tiene género, que las historias también pueden ser dirigidas por mujeres y que sus ideas pueden viajar lejos, representar a México y llegar a lugares que todavía no imaginan.

Alicia María Blanco del Villar, coordinadora de Alianzas Estratégicas, en representación de Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), señaló que este billete representa el esfuerzo, la perseverancia y la determinación de miles de mujeres que entrenan antes del amanecer, equilibran trabajo y familia, o sueñan desde niñas con un futuro en el deporte.

Sostuvo que, para la Conade, el deporte es una herramienta de transformación social, porque cuando una mujer encuentra en él una oportunidad, fortalece también a su familia y a su comunidad, contribuyendo a construir un mejor país. Añadió que el verdadero triunfo no pertenece únicamente al alto rendimiento, sino también a la mujer que decide caminar por su salud, a la joven que participa en su primera carrera y a la adulta mayor que se anima a comenzar.

En su intervención, la coordinadora general de Planes de Justicia del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Bertha Dimas Huacuz, señaló que el billete conmemorativo que se devela es un homenaje muy merecido y a la vez un reconocimiento a la dedicación, el esfuerzo, la disciplina y la constancia de estas mujeres como deportistas.

Subrayó además que “el deporte para nosotros en los pueblos indígenas es una celebración de vida, una celebración del espíritu, al igual que de la fuerza, la resistencia y el talento de las mujeres de este México imparable”.

El billete que Rinde Homenaje a las Corredoras

La directora Olivia Salomón invitó especialmente a adquirir los cachitos con las y los vendedores billeteros, quienes con su dedicación y cercanía mantienen viva una de las tradiciones más entrañables del país. Informó que este sorteo se difundirá a través de dos millones 400 billetes que recorrerán México llevando un mensaje de identidad, orgullo y esperanza; cuenta con un Premio Mayor de 27 millones de pesos en dos series y una bolsa repartible de 80 millones de pesos, se realizará el martes 18 de agosto de 2026, a las 20 horas y tendrá transmisión en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.