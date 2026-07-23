Estrategia Nacional de Seguridad Permitió que el 21 de Julio sea el día con Menos Homicidios en Muchísimos Años

Destaca la Presidenta Claudia Sheinbaum:

Toluca, Estado de México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que, gracias a la implementación de los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad, el 21 de julio de 2026 se registraron 21 homicidios dolosos en todo el país, uno de los niveles diarios más bajos registrados en los últimos años.

“Nosotros entramos el 1 de octubre del 2024, en septiembre de 2024 había 86.9, 87 homicidios dolosos cada día en promedio y ahora, a junio de 2026, lo que llevamos de 2026, tenemos un promedio de 45.4 homicidios. Un promedio quiere decir que hay días en que a lo mejor pasamos de 55 homicidios y hay días en que tenemos menos homicidios”.

“En efecto, ayer fue el día de menos homicidios desde hace muchísimos años: 21 homicidios diarios. Y obviamente son personas, pero estos indicadores nos muestran cómo vamos avanzando”, resaltó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, que se realizó en el Centro de Convenciones Estado de México en Toluca.

La Jefa del Ejecutivo Federal explicó que, en contraste, el expresidente Vicente Fox cerró su sexenio con 28.6 homicidios diarios; Felipe Calderón con 70.9, más del doble de homicidios cada día, y Peña Nieto con 100 homicidios diarios. Mientras que el expresidente Andrés Manuel López Obrador redujo en 10 por ciento concluyendo con 91.7 homicidios diarios y en menos de dos años, en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, han disminuido en 46 por ciento.

Destacó que los homicidios dolosos seguirán disminuyendo ya que se implementan los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad: Atención a las causas, Inteligencia e investigación, Fortalecimiento de la Guardia Nacional y Coordinación.