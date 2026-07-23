Presidenta Claudia Sheinbaum Destaca Reducción de 58% en Homicidios Dolosos en el Edomex

2026, al Cierre de Junio, es el año más Bajo Desde Hace 19 Años

La Jefa del Ejecutivo Federal resaltó que el 21 de julio fue el día con menos homicidios con 21 casos registrados: “el bienestar tiene que ver con vivir tranquilos, que disminuyan los delitos al máximo”.

La reducción del 58 por ciento en homicidios dolosos es resultado de pasar de 6.6 casos diarios en septiembre de 2024 a 2.8 en junio de 2026.

Toluca, Estado de México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que, como parte del Plan Integral del Oriente del Estado de México, en la entidad se han reducido en 58 por ciento los homicidios dolosos, al pasar de 6.6 en promedio diario en septiembre de 2024 a 2.8 en junio de 2026, lo que convierte al 2026, hasta el cierre de junio, en el año más bajo de los últimos 19 años, lo que representa una cifra histórica.

“Estamos hablando de que en 2026, hasta la fecha, al cierre de junio es el año con menos homicidios desde hace 19 años, es una cifra histórica. Repito, tenemos que seguir trabajando, pero el homicidio doloso que conlleva a la disminución de otros homicidios está en un número que no se alcanzaba desde hace 19 años”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, que se realizó en el Centro de Convenciones Estado de México.

Reconoció el trabajo del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y del Gabinete Estatal, que en coordinación a través del Mando Unificado también ha logrado disminuciones en otros delitos de alto impacto como lo es el robo de vehículos, cuyo promedio se ha reducido de 79.3 en marzo de 2025 a 39.1 casos en lo que va de 2026.

La Jefa del Ejecutivo Federal resaltó que ayer 21 de julio fue el día de menos homicidios, con 21 casos registrados, lo que demuestra el avance desde septiembre de 2024, año en el que se registraban 86.9 homicidios dolosos cada día. Además, recordó que en lo que va de su Gobierno en menos de dos años, este delito ha disminuido en 46 por ciento y con el expresidente Andrés Manuel López Obrador hubo una reducción del 10 por ciento, en comparación con Vicente Fox que cerró su sexenio con 28.6 homicidios diarios, Felipe Calderón con 70.9, y Enrique Peña Nieto con 100 casos cada día.

En este sentido, destacó que hay que continuar trabajando en el Estado de México y en el país a través de la Estrategia Nacional de Seguridad, la Atención a las Causas, los Programas para el Bienestar, las Ferias de Paz para que continúen disminuyendo los delitos al máximo y garantizar el bienestar.

“Lo que buscamos es el bienestar del pueblo, siempre, esa es nuestra misión, nuestra visión y nuestro trabajo diario es por el bienestar del pueblo. Y el bienestar tiene que ver con vivir tranquilos, que disminuyan los delitos al máximo, tener acceso a la educación, tener acceso a la salud, tener acceso a una vivienda, tener acceso a un empleo o poder poner tu negocio. Ese es el bienestar que todas y todos los mexiquenses y los mexicanos podamos vivir en paz y con tranquilidad”, señaló.

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que respecto a los delitos de alto impacto se registra una reducción del 40 por ciento al pasar de 181.2 casos en septiembre de 2024 a 109 en junio de 2026, observando una tendencia a la baja significativa a partir de la puesta en marcha del Plan Integral del Oriente del Estado de México en marzo de 2025. Asimismo, de acuerdo con registros preliminares, 2026 es el año más bajo desde el 2015 en el promedio de estos delitos con una disminución del 19 por ciento entre 2025 con 143.1 y 2026 con 116.1; de seguir con dicha reducción 2026 se perfila como el año más bajo en los últimos 12 años.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2026, como resultado del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, han sido detenidas 3 mil 300 personas por delitos de alto impacto y se han asegurado 819 armas de fuego y más de mil 300 kilos de drogas. Asimismo, con la Operación Enjambre se han desarticulado redes criminales, con la detención de 60 personas en esta entidad y la obtención de 16 sentencias condenatorias para 22 exservidores públicos.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, señaló que, como parte del Eje de Atención a las Causas, en el estado se constituyó una Mesa de Paz estatal que ha sesionado en 440 ocasiones, 32 mesas regionales con 4 mil 517 sesiones y 5 interregionales en las que llegaron a 932 acuerdos en materia de seguridad. En la entidad se organizaron mil 225 Jornadas por la Paz con la participación de más de 400 mil jóvenes, se instalaron 100 consejos de paz y justicia civil. Además, con Sí al Desarme, Sí a la Paz del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2026, en 54 municipios de la entidad se intercambiaron voluntariamente 2 mil 766 armas de fuego.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, puntualizó que la entidad está alineada para trabajar con coordinación para priorizar a los más de 17 millones de mexiquenses que viven en el estado y agradeció a la Presidenta por el apoyo en educación, infraestructura, Programas y Becas para el Bienestar, así como la presencia de la Fuerzas Armadas para el fortalecimiento de la seguridad.