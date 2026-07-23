Aguascalientes Reúne a más de dos mil Especialistas en el Congreso Porcino más Importante de México

En el Congreso Nacional de la AMVEC

El estado ofrece las condiciones ideales para albergar un evento de esta magnitud, gracias a su dinamismo económico, su clima de seguridad y su capacidad para recibir encuentros nacionales: Rolando Beltrán Figueroa.

Aguascalientes produce cerca de 30 mil toneladas de carne de cerdo al año.

Aguascalientes se convierte, por primera vez, en sede del 58.º Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Veterinarios Especialistas en Cerdos (AMVEC), uno de los encuentros científicos y técnicos más importantes del país en materia de salud porcina, que reúne a cerca de dos mil médicos veterinarios, investigadores, académicos, productores, empresas y líderes del sector en el Foro 3C, dentro del Ficotrece.

Durante el congreso, que concluye el 24 de julio, se desarrollará un programa académico con la participación de especialistas nacionales e internacionales que compartirán los avances más recientes en sanidad, diagnóstico, epidemiología, producción, reproducción, genética, nutrición, sustentabilidad e innovación tecnológica, temas fundamentales para fortalecer la competitividad de la porcicultura mexicana.

Además de ser un espacio para la actualización profesional, el encuentro impulsa la formación de nuevas generaciones al brindar a estudiantes y jóvenes profesionistas la oportunidad de presentar investigaciones, recibir capacitación especializada y establecer vínculos con expertos del sector.

El presidente nacional de la AMVEC, Rolando Beltrán Figueroa, destacó que esta es la primera ocasión en que el congreso se realiza en Aguascalientes, una entidad que, dijo, ofrece las condiciones ideales para albergar un evento de esta magnitud por su dinamismo económico, seguridad y capacidad para recibir encuentros nacionales.

Asimismo, señaló que se espera la asistencia de entre mil 800 y dos mil participantes, lo que representa una importante derrama económica para el estado al fortalecer la ocupación hotelera, el consumo en restaurantes y la actividad comercial.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae), Isidoro Armendáriz García, destacó que Aguascalientes se ha consolidado como una de las entidades más competitivas del país en producción porcícola, con cerca de 30 mil toneladas de carne de cerdo al año, destinadas tanto al mercado local como a diferentes estados de la República.

Añadió que el Gobierno del Estado mantiene un respaldo permanente a los productores mediante apoyos para la adquisición de equipo especializado, infraestructura y sementales que permitan mejorar la genética y la productividad de las granjas, fortaleciendo así el crecimiento de la porcicultura en Aguascalientes.

En la inauguración, también estuvieron presentes José Luis Pérez Gómez, presidente nacional de la Organización de Porcicultores Mexicanos (Opormex); Kristian Vera, delegado de la Sader en Aguascalientes; Gustavo Moreno Delgado, presidente de la Federación de Médicos Veterinarios Zootecnistas; Mauricio González López, secretario de Turismo de Aguascalientes; Juan Carlos Arredondo Hernández, rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA); Heriberto Gallegos, diputado local y presidente de la Comisión Agropecuaria del H. Congreso; Laura Arvizu Tovar, presidenta de la Academia Veterinaria Mexicana, y Alejandro Bailón, presidente de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Bovinos (AMVEB).