Magna International Anuncia su Intención de Establecer Operaciones en Aguascalientes

Como resultado de la agenda de promoción económica que la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, desarrolla en Estados Unidos, directivos de Magna International, uno de los proveedores automotrices más importantes del mundo, anunciaron su intención de establecer operaciones en la entidad.

La gobernadora destacó que esta decisión refleja la confianza que empresas líderes a nivel mundial depositan en el estado, gracias a su ubicación geográfica, clima de seguridad, infraestructura de primer nivel, talento altamente calificado y la competitividad de sus parques industriales.

“Seguimos trabajando para atraer proyectos que generen empleos de calidad, impulsen el desarrollo económico y fortalezcan el crecimiento de nuestro estado. Aguascalientes continúa consolidándose como uno de los mejores lugares para vivir e invertir en México”, señaló.

Durante el encuentro, Misti Rice, vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales de Magna International, destacó que la empresa tiene presencia en 28 países y opera más de 300 centros de manufactura e ingeniería en América, Europa y Asia, consolidándose como uno de los principales socios de la industria automotriz mundial.

Explicó que Magna desarrolla soluciones de movilidad para los principales fabricantes de vehículos, entre ellas sistemas avanzados de chasis y estructuras de carrocería, tecnologías de propulsión electrificada, ensamble completo de vehículos y componentes orientados a mejorar el desempeño, la seguridad y la sostenibilidad de la industria automotriz.

Con este tipo de resultados, la agenda internacional de promoción económica que encabeza la gobernadora Tere Jiménez continúa generando oportunidades para atraer nuevas inversiones, impulsar la competitividad y ampliar las oportunidades de desarrollo para las familias de Aguascalientes.