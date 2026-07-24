Con México Canta, los Jóvenes Cantan por la paz y Contra las Adicciones: Presidenta Claudia Sheinbaum

Listos los Siete Semifinalistas Mexicoestadounidenses de la Edición 2026

A la edición 2026 de México Canta se inscribieron 16 mil 289 participantes: 10 mil 528 de México y 5 mil 761 de Estados Unidos.

Las y los semifinalistas mexicanos serán presentados el próximo 31 de julio, mientras que las semifinales serán el 23 de agosto en Los Ángeles, y el 30 de agosto en Mazatlán, Sinaloa

El 13 de septiembre será la Gran Final en el Auditorio Nacional y los ganadores formarán parte del talento invitado al Zócalo de la CDMX para los festejos del 15 de septiembre.

Ciudad de México, 23 de julio de 2026.- En la presentación de los siete semifinalistas mexicoestadounidenses de México Canta, en su edición 2026, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que este concurso binacional permite que las y los jóvenes canten por la paz y en contra de las adicciones en México y Estados Unidos, promoviendo valores, el amor dentro de la música mexicana y el vínculo entre las familias de ambas naciones.

“Poco hablamos del vínculo de amor, cultural, de emociones, de vida cotidiana de las familias que viven de un lado y del otro de la frontera (…) y ese vínculo no se rompe nunca, es parte de la fraternidad, del amor, de la solidaridad. Y lo que queremos es que, en la cultura, en las distintas disciplinas culturales, pero particularmente en la música, eso sea lo que se vea, ese vínculo amoroso que hay entre las familias, y eso es lo que vemos en estos jóvenes que no rompen con su identidad, que son estadounidenses, pero se siguen sintiendo mexicanos y eso es algo hermosísimo”.

“Por eso ese vínculo entre los dos países es importantísimo, porque trasciende incluso a las y los mexicanos, trasciende a estadounidenses que no son de origen mexicano, trasciende a todo el mundo, ese vínculo cultural que existe y la construcción a través de la paz, el amor y en contra de las adicciones, eso es lo que queremos mostrar con México Canta”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal destacó que México Canta promueve y concientiza sobre la importancia de los mensajes de paz a través de la música otorgando la posibilidad de que los jóvenes desarrollen su talento. Además de que es una estrategia que se suma a otras acciones como la construcción de más escuelas o las Becas para el Bienestar.

“El solo hecho de que exista, que lo promovamos, que sea parte ni siquiera de un asunto político per se relacionado con el proyecto que representamos, sino es un asunto que va mucho más allá, es un asunto de la defensa cultural de México y de poner por encima de todo, el amor”, agregó.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, recordó que México Canta es parte del eje de Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad, con la cual se muestra que los jóvenes mexicanos y mexicoestadounidenses de entre 18 y 29 años son los protagonistas de la transformación en ambos lados de la frontera.

Informó que la primera etapa de la presente edición –que se realizó del 11 de mayo al 10 de junio– contó con el registro en una plataforma virtual de 16 mil 289 participantes: 10 mil 528 de México y 5 mil 761 de Estados Unidos, que asistieron a audiciones presenciales. En la segunda etapa, el Consejo Mexicano de la Música (CMM) seleccionó a 14 semifinalistas: siete mexicoestadounidenses y siete mexicanos (que serán presentados el próximo 31 de julio).

Los siete mexicoestadounidenses seleccionados son: Grecia Marín, de Perris, California; Daniel Ochoa, de Tucson, Arizona; Tiffany Galaviz, de Glendale, California; Miranda González, de Castle Rock, Colorado; Joshua Soto, de El Bronx, Nueva York; Lizandro Espinoza, de Portland, Oregon, y Rosalba Valdez, de Chicago, Illinois.

Agregó que la etapa de semifinales se transmite en 45 medios públicos todos los domingos de 19 a 21 h, se realizarán el próximo 23 de agosto en el Million Dollar Theater Los Ángeles, California, y el 30 de agosto en el Teatro Ángela Peralta en Mazatlán, Sinaloa, en total, se elegirán seis finalistas a través del voto del público en tiempo real. El 6 de septiembre se transmite una recapitulación de las y los finalistas y se sumará uno elegido por el público. Mientras que el 13 de septiembre ocurre la Gran Final en el Auditorio Nacional, en el que se elegirá a las y los ganadores, y el 15 de septiembre formarán parte del talento invitado al Zócalo de la Ciudad de México.

El cantante Armando Toledo Rosas “El Bogueto” reconoció el esfuerzo del Gobierno de la Presidenta, a través de México Canta, ya que demuestra a las y los jóvenes que se puede salir adelante con el trabajo, el talento y la música. Celebró espacios como este, en los que las juventudes narren sus historias y emociones desde la identidad y el orgullo de ser mexicanos.

En representación de los semifinalistas, Grecia Marín puntualizó que ser seleccionada representa un sueño hecho realidad y por ello agradeció a la Presidenta por abrir las puertas a nuevos talentos con este concurso, en el que se tiene la oportunidad de llevar un mensaje de esperanza y demostrar que la música ayuda a los jóvenes a encontrar un mejor camino. Por su parte, Joshua Soto señaló que México Canta es mucho más que una competencia, sino que se trata de una oportunidad de demostrar que la música inspira, une y lleva mensajes positivos.