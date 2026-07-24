“Javo” Torres, Citado a Declarar hoy Ante la Fiscalía de Justicia

Lo Buscaron en su Oficina, Pero Estaba Ausente

Por Margarito Juárez González

Fresnillo, Zac.- El alcalde de Fresnillo, Javier Torres Rodríguez, fue citado a declarar en la investigación por el asesinato de 10 personas ocurrido el pasado sábado, entre ellas dos funcionarios del Ayuntamiento.

El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, informó que el presidente municipal deberá presentarse este viernes en la Fiscalía de Investigación de Alto Impacto. Señaló que personal ministerial acudió al edificio gubernamental para localizarlo, pero no se encontraba en sus oficinas.

El 18 de julio fueron hallados 10 cadáveres, entre ellos exfuncionarios, servidores públicos y empresarios. Entre las víctimas se encontraba Fidel Alvarado de la Torre, director de Desarrollo Social del Gobierno Municipal, señalado en las indagatorias como enlace entre el ayuntamiento y los empresarios asesinados.

En conferencia de prensa, el fiscal detalló que una de las líneas de investigación apunta a la extorsión: “No podemos pasar por alto que las víctimas, estamos hablando de que eran empresarios de la construcción y esta situación está totalmente ligada”.

Agregó que existen datos de prueba que señalan la presunta participación activa de al menos dos empresarios dentro de este círculo de extorsión.

Puntualizó que hoy está citado el alcalde en las instalaciones de la Fiscalía Especializada de Alto Impacto, y precisó que no se le investiga por tratarse de un “crimen político”, sino porque Fidel Alvarado de la Torre “estaba bajo su cargo […] tenía una relación laboral con él”.

El fiscal recordó que Alvarado era un alto funcionario del municipio de Fresnillo, responsable de la revisión de obras, gestión de recursos, otorgamiento de permisos y organización de la Feria Nacional de Fresnillo.