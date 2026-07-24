No hay una Sola Persona que Pueda Salvar al Estado por sí Misma: Zaira Villagrana E.

“Debemos Avanzar Juntos, Basta de Tener Miedo y Vivir Sometidos”

Por Gabriel Rodríguez Piña

Zaira Villagrana Escareño, aspirante a la coordinación nacional por la transformación y la soberanía nacional de Morena en Zacatecas señaló estar preparada para afrontar los comentarios misóginos, machistas y vulgares que mayoritariamente le harán llegar, sobre todo mujeres, durante este proceso de cara a la elección 2027.

Añadió que, pese a las circunstancias actuales de violencia, “no tengo miedo porque requerimos como ciudadanía estar unidos en contra de los actuales problemas en esa materia” y expresó que, a diferencia de otras personas, no tiene asignados guardias personales de seguridad y que, en la misma medida, tampoco viaja en autos blindados.

Villagrana Escareño precisó además que el próximo domingo 26 de julio darán inicio asambleas en los cuatro distritos electorales en que se encuentra dividido el estado, con el fin de analizar, al lado de ciudadanos, los pormenores sociales en materia de género, educación, salud y muchos más.

Asimismo, indicó que tampoco tiene miedo de los comentarios acervos que se inscriban en su contra, sobre todo en redes sociales, cuando éstos se traducen en violencia política de género.

“No tengo miedo, porque a final de cuentas participo por una coordinación estatal que aterrizaría como parte de un proceso electoral; ya pasa, porque al momento he tenido todo tipo de comentarios machistas y misóginos y de ciertos estereotipos, sin aludir a nadie en específico”, comentó.

“Eso es a lo que nos enfrentamos de manera primordial; me comentan cosas como que me vaya a mi casa a cuidar a mis hijos, pero creo que luego de que Claudia Sheinbaum es presidenta de la República, tales señalamientos están fuera de lugar”.

Tales hechos, lejos de desestimularla, expresó, “me comprometen para seguir avanzando en lo que se refiere a la participación política de todas las mujeres de Zacatecas y todo el país”.

Violencia Plena

Aludió además a los hechos de violencia del pasado fin de semana, cuando fueron ejecutadas 10 personas en distintos rumbos del estado: “Es lamentable lo que ha pasado y, en lo personal, repruebo este tipo de acciones.

“Aquí, todos los días la ciudadanía vive con miedo, la gente tiene miedo de alzar la voz, de opinar y de decir la verdad de lo que está pasando”.

Al respecto, añadió que a pesar de todo lo anterior, “debemos unirnos porque de otra manera, no sabemos hasta cuándo seguiremos bajo estas condiciones y hasta cuándo vamos a seguir sometidos.

“Me encuentro enfocada en lo que hago y construyo; no soy intocable pero tampoco traigo guardaespaldas como otras aspirantes, pero tampoco viajo en camionetas blindadas, pero creo que Zacatecas debe tomar otro rumbo por lo que creo que debemos avanzar juntos porque no hay una sola persona que pueda salvar al estado por sí misma.

“Basta de tener miedo y vivir sometidos y de tener que simular y fingir que todo está bien cuando no es así”.