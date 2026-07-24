Poder Judicial Federal, con “Criterios Distintos Sobre Derechos de Jubilados y Pensionados del Issstezac”

Seguiremos Trabajando Contra la Dación del Hotel Parador: Jorge Rada Luévano

Por Gabriel Rodríguez Piña

En medio de las recientes acusaciones mutuas entre el bufet Rada abogados y la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ambas partes están de acuerdo en que se debe defender al Hotel Parador para no cederlo a gobierno estatal.

En su momento, Jorge Rada Luévano expresó que a pesar de negarse la suspensión provisional a “un amparo promovido por su equipo legal para ceder el inmueble, seguiría trabajando en su defensa”, sentido en el cual, también se expresó Marcelino Rodarte, líder de la sección 58 del SNTE.

Jorge Rada dijo que de modo reciente, los juzgados primero y segundo de Distrito resolvieron negar la suspensión provisional solicitada por jubilados, pensionados y derechohabientes del Issstezac a los juicios de amparo promovidos contra la desincorporación y dación en pago del Hotel Parador.

Sin embargo, adujo que ese hecho representa poner en juego el patrimonio construido durante décadas con las aportaciones de miles de trabajadores del estado y la estabilidad financiera del sistema de pensiones del Issstezac.

“Lo más relevante de estas resoluciones es que no analizan el fondo de las violaciones constitucionales y convencionales planteadas en los juicios de amparo, porque en ellas no se estudian aún los argumentos relacionados con la protección del patrimonio público, el derecho a la seguridad social, el principio de progresividad, la legalidad, la tutela judicial efectiva ni las violaciones a derechos humanos que denunciamos en su momento”.

Explicó que la negativa de tal suspensión provisional “se sustentó únicamente en un criterio preliminar, consistente en considerar que los jubilados y pensionados no acreditan interés jurídico o interés suspensional suficiente para impedir cautelarmente la entrega del Hotel Parador, lo cual es incorrecto”.

Más allá de decirse respetuoso de las resoluciones judiciales, detalló no compartir tal criterio ya que “resulta jurídicamente preocupante que existan criterios distintos dentro del propio Poder Judicial Federal respecto de los derechos de los jubilados y pensionados del Issstezac”.

Adujo que, contrario a ello, “los pensionados sí resienten una afectación en su interés jurídico, precisamente porque el Issstezac enfrenta problemas financieros que han repercutido en el pago de prestaciones.

“Sin embargo, tratándose ahora del Hotel Parador, uno de los activos patrimoniales más importantes del Isstezac, otros juzgados concluyen que esos mismos jubilados y pensionados poseen el interés suficiente para solicitar la suspensión provisional”.

Durante su explicación añadió que “esa disparidad de criterios genera incertidumbre jurídica y obliga a una reflexión profunda sobre la necesidad de criterios uniformes cuando se encuentran comprometidos derechos sociales, patrimonio público y la seguridad social de miles de familias zacatecanas”.

Marcelino Rodarte en Contra del Proceso

Marcelino Rodarte Hernández, líder de la sección 58 del SNTE señaló que ante ese hecho, su abogado José Antonio Cid interpuso ya un segundo recurso de queja contra dicha suspensión, que se encuentra asentada dentro del Juzgado Tercero de Distrito en calidad de provisional.

“Tengo entendido que nosotros todavía tenemos como margen de maniobra hasta el 15 de agosto próximo para impedir la venta del hotel”, acotó.