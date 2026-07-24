Se Refuerza Hipótesis de las 10 Ejecuciones Ligadas a la Extorsión y Servidores Públicos

Fiscal Niega Haber Estigmatizado a las Víctimas

Por Nallely de León Montellano

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que la principal línea de investigación por el homicidio de 10 personas ocurrido el pasado sábado 18 de julio continúa relacionada con una presunta red de extorsión contra empresarios del sector de la construcción y otros giros productivos, aunque aclaró que las indagatorias también alcanzan a posibles servidores públicos y que ninguna de estas hipótesis modifica la condición de las víctimas ni justifica los asesinatos.

Durante la actualización del caso, el fiscal Cristian Paul Camacho Osnaya recordó que desde septiembre de 2025 existían denuncias públicas sobre presuntas extorsiones contra empresarios de la construcción, situación que volvió a presentarse durante junio de este año y que derivó en diversas investigaciones y órdenes de aprehensión. Entre ellas destacó la captura previa de Guillermo “N”, alias “El Monumento”, identificado por la autoridad como una pieza clave dentro de esta línea de investigación.

El fiscal señaló que entre las personas fallecidas había empresarios de la construcción, integrantes de otros sectores productivos y comerciales, además de dos servidores públicos, uno de ellos de alto nivel y con responsabilidades relacionadas con la gestión de obra pública y la organización de la Feria Nacional de Fresnillo. Precisó que la posible participación de funcionarios forma parte de las líneas de investigación y será el desarrollo de las indagatorias el que determine si existieron responsabilidades.

Como parte de estas diligencias, informó que el presidente municipal de Fresnillo, Javier Torres Rodríguez, fue citado para comparecer ante la Fiscalía Especializada de Alto Impacto, debido a la relación laboral que mantenía con uno de los funcionarios fallecidos. Explicó que inicialmente se buscó establecer contacto con el alcalde, pero por motivos personales y de salud no fue posible, por lo que deberá comparecer para aportar información que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Asimismo, dio a conocer que, con apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera, fueron congeladas diversas cuentas bancarias y continúan los análisis financieros de otras operaciones, al considerar que la investigación no sólo se centra en la presunta extorsión, sino también en la posible intervención de servidores públicos.

El fiscal enfatizó que, independientemente de las líneas de investigación, las 10 personas fallecidas deben ser reconocidas y tratadas como víctimas durante todo el proceso judicial.

“No será una justificación que estemos hablando de extorsión… Tenemos 10 víctimas que así tendrán que ser reconocidas y tratadas en todo momento”, expresó.

En cuanto a los avances de la investigación, informó que hasta el momento se han ejecutado cinco cateos en Fresnillo, se ha detenido a cinco personas consideradas relevantes para el caso, dos adolescentes ya fueron vinculados a proceso por otros delitos, se aseguraron cuatro vehículos pertenecientes a las víctimas y otros dos utilizados presuntamente por integrantes de un grupo delictivo.

Además, las autoridades intervinieron más de 10 líneas telefónicas, obtuvieron videograbaciones que permitieron identificar cuatro vehículos presuntamente involucrados en los homicidios, aseguraron dispositivos electrónicos, documentación y diversos indicios balísticos, así como una camioneta en la que se localizaron rastros biológicos que continúan siendo analizados para fortalecer las imputaciones por homicidio.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública estatal, Arturo Medina Mayoral, informó que el operativo fue reforzado con 100 elementos de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano enviados por el Gobierno Federal, además del despliegue de aeronaves para ampliar la cobertura en zonas serranas y de difícil acceso. Precisó que, hasta el momento, suman siete cateos y cinco personas detenidas dentro de las acciones emprendidas tras los hechos.

Finalmente, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, alertó sobre la circulación en redes sociales de publicaciones falsas que solicitan denuncias de extorsión mediante correos electrónicos ajenos a las autoridades. Exhortó a la población a utilizar únicamente los canales oficiales, como los números 089, 911 y 088, para reportar este tipo de delitos y evitar compartir datos personales en plataformas no verificadas.