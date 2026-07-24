Empresa Tenneco Continuará su Expansión en Aguascalientes

Gobernadora, en Gira de Promoción Económica en EU

En su agenda de promoción por Estados Unidos, directivos de la compañía externaron a la gobernadora Tere Jiménez su intención de fortalecer operaciones en la entidad.

Como parte de su agenda de promoción económica en Estados Unidos, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, sostuvo una serie de reuniones con empresas, organismos empresariales e instituciones estratégicas para impulsar nuevas oportunidades de inversión y fortalecer la relación con uno de los principales ecosistemas de la industria automotriz mundial.

La gobernadora se reunió con directivos de Tenneco, empresa estadounidense con presencia en Aguascalientes, con quienes revisó el crecimiento de sus operaciones en la entidad y los avances de su nueva línea de producción, recientemente puesta en marcha.

“Nuestro propósito es que compañías como Tenneco encuentren en Aguascalientes las condiciones ideales para expandirse, incrementar su capacidad productiva y consolidar nuevos proyectos que se traduzcan en más empleos y mejores oportunidades de crecimiento para las familias del estado”, subrayó.

Más tarde se reunió con Collin Shaw, presidente de División de la Asociación de Proveedores de Autopartes de Estados Unidos (MEMA), para compartir las ventajas competitivas que distinguen a Aguascalientes como un destino estratégico para la industria automotriz. Durante el encuentro analizaron acciones para fortalecer la cadena de suministro, impulsar nuevos proyectos productivos y ampliar la vinculación comercial entre empresas aguascalentenses y el mercado norteamericano.

Como parte de esta agenda, también sostuvo un encuentro con representantes de Automation Alley, Michigan Economic Development Corporation (MEDC) y Detroit Regional Partnership (DRP), organismos especializados en desarrollo económico, innovación y atracción de inversiones, con los que exploró oportunidades de colaboración en sectores como la electromovilidad, la manufactura avanzada, la innovación tecnológica y las industrias del futuro.

Posteriormente, dialogó con directivos de Martinrea International, empresa global líder en la industria automotriz, quienes presentaron sus proyectos de crecimiento y analizaron nuevas oportunidades de colaboración en materia de proveeduría, innovación y desarrollo tecnológico.

Como parte del fortalecimiento de los vínculos institucionales, Tere Jiménez también se reunió con el cónsul de México en Detroit, Roberto Nicolás Vázquez, con quien acordó impulsar el intercambio comercial y educativo entre Aguascalientes y esa región de Estados Unidos, además de promover nuevas inversiones y brindar apoyo y acompañamiento a las empresas locales interesadas en expandir sus operaciones hacia el estado de Michigan.

La gobernadora reiteró su compromiso de seguir promoviendo las fortalezas de Aguascalientes en los principales mercados internacionales para atraer inversiones que generen empleos de calidad, impulsen la innovación y fortalezcan el desarrollo económico de la entidad.