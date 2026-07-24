Lluvias Benefician al Campo, Recuperan Presas y Reducen el uso de Agua en un 50 por Ciento

“La Naturaleza nos Está Brindando una Gran Oportunidad”

Las lluvias constantes también ayudan a eliminar algunas de las plagas en los cultivos.

La presa Plutarco Elías Calles tiene agua para tres ciclos agrícolas.

Las lluvias de las últimas semanas han dejado importantes beneficios para el campo de Aguascalientes. Gracias a la humedad acumulada en los terrenos, el uso de agua para riego agrícola se ha reducido hasta en un 50 por ciento, al utilizarse únicamente para incorporar y fijar los nutrientes en los cultivos cuando se aplican los fertilizantes.

Otro beneficio importante es la disminución en la extracción de agua de los pozos agrícolas, lo que favorece su recuperación y contribuye a la recarga natural de los mantos acuíferos.

Para las y los productores del campo, esto también representa un ahorro significativo en sus costos de producción, ya que se reduce el consumo de energía eléctrica necesaria para extraer agua, se optimiza el uso de fertilizantes y, además, se favorece una mayor productividad de los cultivos.

Las lluvias también han permitido la recuperación de las principales presas del estado. Actualmente, la presa Plutarco Elías Calles almacena alrededor de 124 millones de metros cúbicos de agua, volumen que permitiría garantizar hasta tres ciclos agrícolas, siempre que se mantenga un manejo responsable del recurso hídrico.

Entre las presas que ya alcanzaron su máxima capacidad se encuentran Abelardo L. Rodríguez, 50 Aniversario, La Codorniz, El Cedazo y Niágara; mientras que la presa de Malpaso se encuentra al 97 por ciento de su capacidad; Media Luna al 92 por ciento; Potrerillos al 91 por ciento; y Ordeña Vieja al 86 por ciento.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae), Isidoro Armendáriz, destacó que los beneficios de las lluvias van más allá de la disponibilidad de agua, ya que las precipitaciones constantes también ayudan a controlar diversas plagas que pueden afectar los cultivos.

“La naturaleza nos está brindando una gran oportunidad con estas lluvias. Ahora nos corresponde aprovechar el agua de manera responsable. Ese ha sido siempre uno de los principales objetivos de nuestras productoras y productores: utilizar cada vez menos agua, sin afectar la producción e incluso mejorando los resultados”, concluyó.