“Administraciones van y Vienen y no ha Habido Sino Incapacidad Para Poner un Paradero Digno”

Usuarios Denuncian Saturación, Maltrato y Abandono Oficial

Por Gabriel Rodríguez Piña

Usuarios del servicio de transporte público Zacatecas-Guadalupe manifestaron su indignación por el estado en que se encuentra el paradero de autobuses de la capital a Guadalupe.

Ahí, todos ellos se ven obligados a abordar las unidades del servicio de transporte urbano rodeados de comercios ambulantes, entre jardineras que ponen en riesgo su vida al intentar abordarlos y ante el temor de verse poco después presa de las inclemencias de los choferes de las unidades 16, 17, Zacatecas-Guadalupe y otras “que nos hacen pagar caro el derecho de ser ciudadanos de una ciudad que nos estruja, nos maltrata, nos ofende”.

Acorde con críticas de algunos, años van y vienen y las autoridades estatales y municipales prefieren “robarse el dinero, exponernos a la inseguridad en el uso de camiones en pésimo estado, al arbitrio de conductores que vejan a los ciudadanos y en medio de todo tipo de amontonamientos que la presidencia municipal permite en la zona”.

“Culpables”, dijeron, son “los gobiernos del alcalde Miguel Varela Pinedo y de David Monreal que no entienden para nada el sentido de la civilidad ciudadana y que destinan a no sabemos los bolsillos de quién, los recursos que deberían aplicarse a la realización de obras para el uso práctico y utilitario de los pobladores”.

Los Sujetos sin Nombre

Bajo la perspectiva anterior, varias personas, que fueron abordadas en los alrededores de la Plaza Bicentenario expresaron, sin mencionar sus nombres, sus respectivos puntos de vista.

La primera de ellas fue una señora de 40 años que caminaba sobre el puente de la zona acompañada de sus dos hijas.

“Los choferes nos dan todo tipo de muestras de maltrato, sobre todo al mediodía, alrededor de la salida de los niños de los colegios, cuando en medio del elevado tráfico se amontonan ahí y ni siquiera nos esperan para abordarlos.

“Además, se trata de una cuestión de suerte porque es un espacio sucio, lleno de comercios ambulantes, en medio del cual hay mucho riesgo en cruzar a los lados de las jardineras; nos incomodan para pasar quienes tienen sus negocios sobre la banqueta, en la vía pública y es prácticamente imposible cruzar por ahí que no se vea uno expuesto a ese tipo de problemas antes de abordar un camión.

“Ninguna de las autoridades ha podido darse a la tarea de resolver el problema, pues es claro que ya llevamos así años, pero incluso yo misma me veo obligada a pasar varias veces por ahí todos los días y la verdad es que es muy molesto, pues por ahí no se puede cruzar con tanto ambulantaje.

“Mínimo deberían poner un toldito pues en realidad quisiéramos saber sólo que le hacen a tanto dinero esos dos gobiernos”.

Es que Necesitamos Trabajar

Un comerciante ambulante ahí sobre la placita y el templo del Niño dijo que “aunque el pueblo es primero, también se debe reconocer que muchos tenemos necesidades por lo que nos vemos obligados a trabajar en el ambulantaje sin dejar de respetar a quien va a viajar en el autobús.

“Pero tiene que haber respeto para todos, para el peatón, para el humilde que trabaja en la calle pues todos merecen un lugar pues el pueblo es digno desde la más alta jerarquía hasta el más pobre”.

Riesgos que sí hay

Otra señora indicó que “ese lugar sí es peligroso para abordar autobuses pues no hay ni siquiera espacio para que los usuarios pueden hacerlo pues ahí se paran todos, autos y camiones, pero cuando estos avanzan, las personas ya no pueden subir a ellos, lo que implica gran peligro”.

A pregunta sobre por qué los ciudadanos de la ciudad patrimonio cultural de la humanidad se ven obligados a sobrevivir en un paradero sucio, plagado de ambulantes e incómodo, ella misma dijo que “ya es tiempo de que Varela y los ingenieros de Monreal se pongan las pilas para no sufrirle tanto”.

Sobre ese mismo espacio, otra señora precisó que “las propias tiendas y el ambulantaje se estorban entre ellas mismas al robarse el espacio y la gente ni siquiera puede caminar por ahí o permanecer en espera de un autobús que no sea verse maltratada por todos lados.

“Y no hacen nada que nos beneficie en ese sentido porque aquí todo mundo roba, el alcalde y el gobernador.

“Pero el colmo viene cuando se logra subir al camión, los choferes son unos mocosos rateros, maleducados que se quedan con el cambio y cuando uno se olvida, se lo transan; además, son ruidosos para manejar y manejan entre acelerones y enfrenones y lo llevan a uno como burros pues aquí hasta las rutas se voltean, como en el caso de una 14 que no hace mucho se volteó ahí en el parque, pero como aquí todo lo esconden, no sabemos si el tipo venía drogado o cuando menos bebido”.

Los Tránsitos en el Relax

Otro más indicó que “los causantes son los propios oficiales de tránsito, como en el caso de la patrulla turística que está ahí enfrente que no hace nada, cuando menos antes en horas pico había un tamaro al pie del Oxxo que no hacía nada, ¿verdad?, pero que al menos agilizaba el tránsito en la zona.

“Ahí bajo los toldos de la parada al pie de la plaza, se amontonan todos, autos, camiones, unidades de servicio y muchos más, pero los policías viales no cumplen su trabajo y sólo se mantienen en espera de ver de dónde sacan billete, vienen por su cuota, se van y adiós.

“Es que aquí la policía no actúa como debe de ser, pero tampoco el tránsito, pero de que ese lugar es peligroso, sí que lo es, como ya han ocurrido antes diversos accidentes”.

Un ama de casa preguntó cuál es el alcalde y luego, al razonar, dijo: “Pues que ponga atención que se ponga las pilas, pero creo que más le corresponde arreglarlo a gobierno del estado, pero la verdad, creo que son lo mismo igual de incompetentes.

“Para el caso de las jardineras es que aunque haya inspectores de tránsito, no les dan agilidad a los camiones para que no haya tanto entorpecimiento vial”.

Para concluir, un usuario más añadió: “La verdad, a ninguno de los gobiernos les interesa Zacatecas; nomás llegaron a robar a terminar de destruir una ciudad que les estorba, por la suciedad y el maltrato en el que la mantienen”.