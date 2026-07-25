Buscan Consenso con Colectivos Para Nueva Ley de Búsqueda en Zacatecas

Queremos que sea más Sensible y Dote de Recursos: Santiváñez

Por Miguel Alvarado Valle

La diputada local Isadora Santiváñez Ríos, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Prevención del Delito del Congreso del Estado, informó que este viernes se llevó a cabo una mesa de socialización del dictamen de la nueva Ley de Búsqueda del Estado de Zacatecas con la participación del fiscal general, colectivos de búsqueda y diversas instituciones, con el propósito de recoger observaciones antes de que la iniciativa sea presentada al Pleno.

La legisladora explicó que dicha ley comenzó a trabajarse desde el inicio de la actual Legislatura mediante mesas técnicas en las que han participado personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, especialistas en búsqueda y localización de personas, áreas forenses, representantes del sector salud, la Comisión de Derechos Humanos, el Centro Especializado de Atención a Víctimas y el Centro de Justicia para las Mujeres.

Señaló que el objetivo es construir una legislación con un enfoque integral que atienda las necesidades reales de quienes enfrentan la desaparición de un familiar.

Santiváñez Ríos subrayó que antes de presentar formalmente el dictamen resulta indispensable que sea conocido y revisado por los colectivos de madres buscadoras, ya que consideró que su opinión es fundamental para fortalecer el contenido de la ley.

“Estamos tratando de hacer una ley más sensible, una ley en donde exista más coordinación, en donde ya se contemple la integración de la Comisión de Derechos Humanos, en donde se busque generar más recurso para poder realizar las labores de búsqueda, en donde se implemente estos días para las madres buscadoras cuando tienen que hacer búsquedas o cuando hacen un cabildeo en sus propios trabajos, pues para que esto no les genere un daño a su propia economía”, comentó.

Asimismo, destacó que la iniciativa busca hacer más eficiente la búsqueda de personas desaparecidas mediante una mejor clasificación de las alertas, considerando características específicas como edad, sexo o condición de vulnerabilidad, además de impulsar la integración de Zacatecas a un padrón nacional que facilite el intercambio de información entre entidades.

Explicó que muchas personas desaparecidas son localizadas fuera del estado donde fueron vistas por última vez, por lo que la falta de comunicación entre autoridades dificulta su localización oportuna.

La diputada precisó que no se trata de una reforma parcial, sino de una nueva ley que modifica por completo la normativa vigente, incluso desde su denominación, al incorporar nuevos capítulos y mecanismos de coordinación entre dependencias.

Agregó que el fiscal general ha dado seguimiento puntual al proyecto, revisando el articulado para fortalecer su contenido.

Finalmente, adelantó que la intención es presentar el dictamen a más tardar al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones, aunque no descartó que pueda aprobarse antes mediante un periodo extraordinario, con el fin de que sus implicaciones presupuestales puedan ser consideradas oportunamente.