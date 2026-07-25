En Morelos, Reducción de 54% en Homicidios Dolosos es Ejemplo de la Coordinación Estrecha Entre los Gabinetes de Seguridad: Presidenta Claudia Sheinbaum

Se Atiende Particularmente el Oriente del Estado

La Jefa del Ejecutivo Federal resaltó la reducción en el promedio de homicidios a partir de la implementación del Plan Operativo Morelos, al pasar de 3.7 en abril a 1.6 en junio de 2026.

Junio de 2026 es el más bajo en los últimos ocho años, al promediar 1.6 homicidios al día: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

⁠Del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2026, se detuvo a más de 2 mil 200 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 519 armas de fuego, más de 14 mil cartuchos y 858 kilogramos de droga: SSPC

Cuernavaca, Morelos.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que, en Morelos, como resultado de la coordinación estrecha entre el Gabinete de Seguridad Federal y el estatal, el promedio diario de homicidios dolosos presentó una disminución del 54 por ciento al pasar de 3.5 en septiembre de 2024 a 1.6 en junio de 2026, además de una reducción particular a partir de la implementación del Plan Operativo Morelos en abril de 2026.

“Hay otros delitos que están bajando y otros que estamos poniendo atención especial, como el robo a comercio con violencia en algunos municipios, y particularmente el tema de la extorsión. Es un muy buen ejemplo, como el que presentamos hace dos días, de coordinación muy estrecha entre los Gabinetes de Seguridad del estado y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, que se realizó en el Cuartel General de la 24/a Zona Militar, en Cuernavaca, Morelos.

Puntualizó que con el Plan Operativo Morelos se atiende particularmente en el oriente del estado, a través de la coordinación, la inteligencia e investigación, así como la atención a las causas para que las y los jóvenes tengan oportunidades, acceso a derechos, evitando así que se acerquen a grupos delictivos.

“Particularmente en esta zona hay un trabajo muy importante para atender el tema de la extorsión, que es uno de los temas más denunciados por la ciudadanía en esta zona y en algunas otras zonas de Morelos. Gracias a ello, ha habido muchas detenciones y se sigue trabajando con la población para poder erradicar por completo este delito”, agregó.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que comparando el mes de junio de cada año desde el 2015, junio de 2026 es el más bajo en los últimos ocho años, al promediar 1.6 homicidios diarios. Mientras que de junio de 2025 a junio de 2026 hay una disminución del 43 por ciento.

Respecto a los delitos de alto impacto, puntualizó que de manera preliminar se registra una reducción del nueve por ciento, al pasar de 16.9 en 2025 a 15.3 en 2026, destacando el robo de vehículo con una reducción de 32 por ciento respecto a septiembre de 2024. Figueroa Franco señaló que además se han incrementado las carpetas de investigación relacionadas con extorsión, lo que refleja una mayor confianza por parte de la ciudadanía para presentar denuncias, particularmente a través de la línea 089.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2026, se detuvo a más de 2 mil 200 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 519 armas de fuego, más de 14 mil cartuchos y 858 kilogramos de droga, además se han desmantelado seis laboratorios clandestinos.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, puntualizó que, como parte del eje de Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad, en la entidad la Mesa de Paz estatal ha sesionado 449 veces, mientras que las cinco mesas regionales se han reunido 2 mil 263 veces, registrando en conjunto mil 40 acuerdos.

En Morelos, se desarrollaron 275 Jornadas por la Paz con la participación de 86 mil 396 personas, se realizaron 10 mil 729 visitas casa por casa en 16 colonias, se recuperaron ocho espacios públicos, se pusieron en marcha ocho Ferias de Paz donde se ofrecieron 40 mil 934 trámites y servicios. Además, con Sí al Desarme, Sí a la Paz, en 10 municipios, del 1 de octubre del 2024 al 30 de junio de 2026, se intercambiaron 172 armas de fuego por dinero en efectivo. Mientras que con Jóvenes Transformando México se construyen cinco nuevos Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza” y dos Centros Comunitarios México Imparable.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, agradeció a la Presidenta por el trabajo coordinado para lograr la paz y la seguridad en esta entidad, así como por las inversiones que se realizan en infraestructura para la