La Capacitación Para el Autoempleo, Alternativa Efectiva Para que Mujeres Desarrollen Proyectos Productivos: Gobernador

Anuncia Bolsa de recursos a Fondo Perdido

Por Miguel Alvarado Valle

La denominada Feria del Empleo para el Progreso se llevó a cabo este viernes en la Megavelaria de Zacatecas, donde 36 empresas ofertaron más de mil vacantes para personas en busca de una oportunidad laboral.

Además de vincular a los asistentes con el sector productivo, el evento sirvió para impulsar programas de capacitación y autoempleo dirigidos principalmente a mujeres, como parte de la estrategia del Gobierno del Estado para fortalecer la economía familiar.

Durante el evento, la subsecretaria del Servicio Nacional del Empleo, Maricruz González Ruvalcaba, destacó los resultados obtenidos con los cursos de capacitación impulsados por la dependencia, al informar que tan sólo durante junio se realizaron más de 30 cursos enfocados en el desarrollo de habilidades y oficios que permitan a las personas generar ingresos propios.

Señaló que estas acciones buscan brindar herramientas para que los participantes puedan incorporarse al mercado laboral o emprender un negocio.

En su intervención, el gobernador David Monreal Ávila mencionó que decidió relanzar los cursos de capacitación para el autoempleo, al considerar que han demostrado ser una alternativa efectiva para que mujeres zacatecanas desarrollen proyectos productivos.

Explicó que algunos de los casos de éxito ya evolucionaron de pequeños emprendimientos a empresas consolidadas, por lo que ahora el objetivo es ampliar el alcance del programa y acompañar a quienes deseen iniciar su propio negocio.

Como parte de esta estrategia, el mandatario informó que el Gobierno del Estado contará con una bolsa de recursos a fondo perdido destinada a respaldar los mejores proyectos de emprendimiento.

Precisó que los apoyos económicos irán de los 50 mil hasta los 350 mil pesos para la creación del primer negocio, siempre acompañados de asesoría técnica, estudios de mercado, orientación administrativa y seguimiento para incrementar las posibilidades de éxito de cada iniciativa.

Monreal Ávila explicó que la intención no es únicamente otorgar recursos, sino garantizar que los proyectos tengan viabilidad económica, por lo que cada propuesta será evaluada de acuerdo con las condiciones y necesidades de la comunidad donde se pretenda establecer.

Agregó que se seleccionarán los proyectos con mayor potencial para brindarles acompañamiento durante todo el proceso de consolidación, evitando que los emprendedores enfrenten solos los retos de iniciar una empresa.

Finalmente, el gobernador reiteró que el fortalecimiento del empleo y del autoempleo forma parte de una política integral de desarrollo económico para Zacatecas, al señalar que la generación de oportunidades laborales debe ir acompañada del impulso al comercio local, el campo y la capacitación permanente.