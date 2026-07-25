La Estrategia Nacional de Seguridad da Resultados y la Gente Comienza a Notarlo: Presidenta Claudia Sheinbaum Sobre Disminución de la Percepción de Inseguridad

Destaca Cifras de la ENSU del Inegi

La percepción de inseguridad mantiene seis meses con tendencia a la baja, resaltó la Jefa del Ejecutivo Federal.

Cuernavaca, Morelos.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que la percepción de inseguridad disminuyó al pasar de 63.8% en diciembre de 2025 a 59.8% en junio de 2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, lo que representa seis meses con tendencia a la baja en este indicador y que la población comienza a notar la disminución en los delitos gracias a los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad.

“Lo importante aquí es que estamos dando resultados en los indicadores de seguridad y la gente comienza a notar esta disminución”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, que se realizó en el Cuartel General de la 24/a Zona Militar de Cuernavaca, Morelos.

La Jefa del Ejecutivo Federal explicó que, en diciembre de 2018, 73.7% de las mexicanas y mexicanos de las principales ciudades se sentían inseguros, mientras que en septiembre de 2024 se llegó al punto más bajo con 58.6%, en el tramo final del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.