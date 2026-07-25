Presidenta Claudia Sheinbaum Entrega Escrituras, Créditos Liquidados y Viviendas en Xoxocotla; en Morelos se Amplía la Meta a 24 mil Hogares

Vivienda Para el Bienestar:

Recordó que la meta nacional es de 1.8 millones de viviendas nuevas al finalizar su sexenio.

En Morelos también se beneficiará a 8 mil familias con escrituras y más de 35 mil con reestructuración de créditos impagables.

Xoxocotla, Morelos.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presidió la entrega de 43 nuevas viviendas de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), 348 constancias de finiquito del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) y 79 escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) en Xoxocotla, Morelos, como parte del *Programa de Vivienda para el Bienestar*.

“Los gobiernos de antes le quitaban al pueblo, nosotros aumentamos el salario mínimo, estamos entregando viviendas con créditos accesibles y le estamos quitando la deuda a las familias. Los de antes le quitaban al pueblo y nosotros le damos al pueblo, dicho de otra manera: los de antes gobernaban para unos cuantos, los gobiernos de la Transformación gobernamos por el pueblo y para el pueblo de México”, afirmó.

La Jefa del Ejecutivo Federal recordó que Vivienda para el Bienestar consta de varios componentes: la construcción de 1.8 millones de viviendas nuevas en todo el país; la condonación y reestructuración de créditos impagables en beneficio de 5 millones de familias; y la entrega de un millón de escrituras y títulos de propiedad para garantizar certeza jurídica del patrimonio.

Destacó que las Viviendas Bienestar son para personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos y ya se cuenta con los terrenos en todo el país para la construcción de los nuevos hogares.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, detalló que en Morelos se amplió la meta original de 10 mil a 24 mil nuevas viviendas, de las cuales 3 mil 893 ya están contratadas; 8 mil familias serán beneficiadas con escrituras y más de 35 mil con mejora de créditos impagables. Informó que, a nivel nacional, el Programa Vivienda para el Bienestar beneficiará a más de 10 millones de familias en todo el país.

El director de la Conavi, Rodrigo Chávez Contreras, puntualizó que de las 500 mil viviendas que le corresponden a Conavi ya se cuenta con 320 proyectos para la construcción de 150 mil casas; de las cuales 75 mil ya fueron asignadas en 119 municipios del país. Agregó que en Morelos trabajan en la construcción de 2 mil nuevas viviendas en siete municipios, 90 de ellas para Xoxocotla y de las cuales hoy se entregaron 43.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, agradeció a la mandataria por impulsar este programa en la entidad e informó que el estado ya cuenta con los terrenos para la construcción de las 24 mil viviendas en los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Jojutla, Puente de Ixtla, Ayala, Emiliano Zapata, Tetecala, Tlaltizapán, Zacatepec, Tepalcingo y Xoxocotla.

La beneficiaria de la Conavi, Araceli Pacheco López, agradeció a la Presidenta de México por la entrega de su vivienda que consideró muy bonita.