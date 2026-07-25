Siete Estados Crearán Centro Regional de Inteligencia

Se Intensificará el Intercambio de Información: Monreal

Por Miguel Alvarado Valle

Luego de que el gobernador David Monreal Ávila participara en la Octava Reunión de Seguridad Regional realizada en Guanajuato, informó que las entidades participantes alcanzaron más de 20 acuerdos enfocados en reforzar la coordinación interestatal, principalmente mediante el uso de tecnología, el intercambio de información y nuevos operativos conjuntos para combatir a los generadores de violencia.

El mandatario detalló que uno de los principales compromisos consiste en instalar cámaras de videovigilancia en todos los perímetros territoriales de los estados participantes: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Zacatecas

Explicó que, en una primera etapa, estos equipos estarán bajo la jurisdicción de los Centros de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de cada entidad, con el objetivo de compartir información de manera más eficiente entre los gobiernos.

Añadió que el proyecto contempla la creación de un centro regional de inteligencia, con mayores capacidades que un C5, que concentre información de las entidades limítrofes.

Para ello, indicó que se buscará la participación de una empresa nacional o transnacional que permita desarrollar la infraestructura tecnológica necesaria para fortalecer la vigilancia y el análisis de información.

Monreal Ávila señaló que otro de los acuerdos fue intensificar el intercambio de información técnica y de investigaciones entre las fiscalías estatales, además de fortalecer los operativos interinstitucionales como el Sagaz, con el objetivo que se efectúe entre otras entidades federativas para atender problemáticas de seguridad que rebasan los límites territoriales.

Asimismo, reveló que Zacatecas presentó cinco propuestas adicionales de nuevos operativos durante la reunión y que el primero comenzará a ejecutarse a partir del próximo lunes.

Sin embargo, evitó proporcionar detalles al señalar que se trata de acciones de inteligencia cuya difusión podría afectar su desarrollo.

Finalmente, informó que también se acordó integrar un banco regional de información con las carpetas de judicialización de los objetivos prioritarios de cada estado, el cual estará a disposición de una mesa central de gobernadores.

Explicó que esta herramienta permitirá dar seguimiento a personas consideradas de alta peligrosidad que suelen desplazarse entre distintas entidades, fortaleciendo la coordinación y la eficacia de las estrategias de seguridad regional.