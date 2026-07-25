Aguascalientes Convoca a Jóvenes Talentos Para Transformar la Movilidad y la Agroindustria

Para el Hackathon Electromovilidad CASE 4.0

El Hackathon Electromovilidad CASE 4.0 se realizará el 7 de agosto en la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes/.

Podrán participar estudiantes de educación superior con propuestas enfocadas en movilidad, industria 4.0 y agroindustria/.

Las personas interesadas tienen hasta el 5 de agosto para registrarse en https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVV4Muwvh4iJf1z5F8w3skRRCC8V7oxieAYQxyS05vm1Un-w/viewform?usp=send_form/.

¿Te apasiona la tecnología y te gustaría desarrollar proyectos que fortalezcan la industria automotriz, o crear soluciones para hacer más eficiente la producción en el campo?

El Gobierno del Estado invita a estudiantes de educación superior a participar en el Hackathon Electromovilidad CASE 4.0 para poner a prueba su creatividad y desarrollar propuestas innovadoras que respondan a algunos de los principales retos de la movilidad y la agroindustria.

Durante esta jornada, las y los participantes trabajarán en equipos de cuatro a cinco integrantes para diseñar soluciones basadas en tecnologías que ya están transformando la industria automotriz a nivel mundial, como los vehículos eléctricos, conectados y autónomos, así como sistemas inteligentes de movilidad. Además, podrán desarrollar proyectos en dos áreas: Movilidad e Industria 4.0, con propuestas para fortalecer la industria automotriz, y Agroindustria 4.0, enfocada en el uso de tecnología para hacer más eficiente y sustentable la producción en el campo.

El Hackathon Electromovilidad CASE 4.0 se realizará el próximo 7 de agosto en la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes (UTMA). Las personas interesadas podrán registrarse hasta el 5 de agosto en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVV4Muwvh4iJf1z5F8w3skRRCC8V7oxieAYQxyS05vm1Un-w/viewform?usp=send_form/.

El evento es organizado por el Gobierno del Estado, a través del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), en coordinación con la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes (UTMA), BIS Universities y Stuttgart Performance Circuit.