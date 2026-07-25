¿Buscas una Experiencia Única? Vinícola El Secreto Celebra su Vendimia Este 25 y 26 de Julio

En Cosío

Habrá música en vivo, gastronomía, recorridos guiados, pisa de uvas, catas, y mucho más.

Adquiere tus accesos en https://www.vinicolaelsecreto.com/, en el apartado Tienda en línea (Shop).

Para más información, comunicarse al teléfono 449 418 25 87.

Si te gusta el vino, la buena comida y vivir experiencias diferentes, no te puedes perder la tradicional vendimia de Vinícola El Secreto en el municipio de Cosío, los próximos 25 y 26 de julio.

Durante este fin de semana, las y los visitantes podrán disfrutar de una celebración llena de sabor, tradición y momentos inolvidables en uno de los destinos enoturísticos más emblemáticos de Aguascalientes.

Como parte del programa, el sábado 25 de julio se realizará “El Secreto a las Brasas”, una experiencia con ambiente country que incluirá asados al aire libre, música en vivo, recorridos guiados, la tradicional pisa de uvas, degustación de vinos y una propuesta especial de mixología.

Para el domingo 26 de julio, la jornada estará dedicada a los amantes del vino, con actividades como catas entre viñedos, una exclusiva cata de barricas dirigida por el reconocido enólogo Rolando Orozco, recorridos guiados, pisa de uvas, juegos y sorteos.

Los accesos pueden adquirirse a través del sitio web de Vinícola El Secreto https://www.vinicolaelsecreto.com/, en el apartado Tienda en línea (Shop).

Además de su tradicional vendimia, Vinícola El Secreto ofrece durante todo el año recorridos por sus viñedos y bodega, catas, experiencias gastronómicas, espacios para eventos y opciones de hospedaje, convirtiéndose en un lugar ideal para disfrutar y conocer más sobre la cultura del vino en Aguascalientes.

La vinícola se ubica en el camino conocido como Rancho San José en la comunidad La Punta, en el municipio de Cosío.

Para más informes y reservaciones, las personas interesadas pueden consultar la página de Facebook de Vinícola El Secreto o comunicarse al teléfono 449 418 25 87.

A través de la promoción de este tipo de eventos, la Secretaría de Turismo del Estado impulsa el turismo enológico, fortalece la oferta turística de los municipios y acerca a visitantes locales y foráneos a la riqueza vitivinícola de Aguascalientes.