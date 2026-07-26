Morena no Tiene Nada que ver con el Comunismo: Felipe Álvarez Calderón

“Es una Secta que ha Puesto al País en Entredicho”

Por Gabriel Rodríguez Piña

En el marco del Quinto Festival Tribuna Comunista (para celebrar el 14 aniversario de la revista digital del mismo nombre) y en homenaje a Flavio Campos Miramontes, el político zacatecano Felipe Álvarez Calderón dijo que “el modelo socioeconómico que aplica Morena en el país está llevando al fracaso a la nación” al señalar que “se generan más problemas al no ir a la raíz de los conflictos nacionales, como la violencia y la corrupción”.

En el evento, que se realizó además para recordar el 73 aniversario del asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba el 26 de julio de 1953, que daría inicio a la revolución en la isla, también fueron reconocidos diversos destacados militantes comunistas en la capital del estado, ahí Álvarez Calderón afirmó tajante: “Morena no tiene nada que ver con el comunismo”.

Al respecto, añadió que, fuera de ello, el impulso de la visión comunista tiene, por lo menos entre nosotros, una gran cantidad de simpatías pues como modelo teórico, “la verdad es que nunca se le hizo justicia, al menos en México”.

Más adelante refirió que “el hecho de que haya habido comunismo dentro de lo que fuera entonces la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS), eso no significa para nada que tal modelo fuera la propuesta original de Karl Marx o Vladimir Lenin”, acotó.

“En el camino y bajo la dictadura estalinista, el comunismo sufrió transformaciones incorrectas a causa de la aplicación de excesos burocráticos y muchas cosas que por cierto nos han quedado muy claras dentro de los últimos ocho años de gobiernos morenistas y que tanto daño le han hecho al país”.

A pesar de ello, indicó reconocer los beneficios que en términos de bienestar social han traído a decenas de millones de mexicanos los programas sociales que aplica en ese aspecto el gobierno federal.

“Pero Morena no ha podido deshacerse, en ese mismo sentido de todos los vivales que hay a lo largo y ancho del país que se apoderaron de ese partido para hacer de él una caricatura”.

Al hablar sobre el 73 aniversario del asalto al cuartel Moncada, Álvarez Calderón indicó tener gran solidaridad con el pueblo cubano, “pero también sé que quienes han gobernado a esa nación han cometido muchos errores, al faltarles apertura democrática y decidir en bien de su pueblo.

“Los comunistas debemos entender que debe ser la propia sociedad la que tiene que tomar sus propias decisiones, aunque se equivoque, pero no sostenerse en el poder por el poder con todo lo que ello implica de daños al seno social.

“Eso ya ocurre en México, donde en este momento se requieren contrapesos, sin negar, por otro lado, que el gran aporte histórico social de la irrupción capitalista en la producción de bienes y servicios es muy desigual dentro del desarrollo de las fuerzas productivas en México”.

Riesgos Inocultables

“Es inocultable que lo que le duele a México en este momento, como el desarrollo exponencial de la delincuencia, se explica porque muchos jóvenes no encuentran las oportunidades que requieren y si a eso le agregamos la deshonestidad de los gobiernos, entonces la mezcla es riesgosa.

“Creo que México ya no puede dejar atrás a los más desvalidos tal y como lo pienso desde joven”.

Al hablar sobre Morena, dijo que ese instituto político ha practicado una verdadera “revoltura económica, muchos de cuyos manejos han vuelto más desigual a México porque si bien es cierto que los programas sociales tenderían a emparejar la desigualdad, en realidad se trata de un impacto mínimo que ha terminado por fortalecer a empresarios como Carlos Slim, al multiplicar sus fortunas.

“Morena es como el PRI, que decía defender a todos los pobres divididos en sectores, de modo que estoy convencido de que de lo que realmente necesitamos es educación en todos los niveles para que todos los individuos tengan la oportunidad de desarrollarse intelectual, física, emocional y económicamente para generar más satisfactores”.

“Creo que si el gobierno no estorbara en medio de todas esas capacidades intelectuales y físicas de los ciudadanos, nuestro país sería otro y no el modelo omnímodo de una secta que ha puesto al país en entredicho”.