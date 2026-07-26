Presidenta Sheinbaum Anuncia más Preparatorias, Atención Casa por Casa, Empleo a Jóvenes y Presencia de la Guardia Nacional Para Construir la paz y Seguridad en Cuautla, Morelos

“Vamos a Construir Juntas y Juntos, es un Trabajo de Todos”

La Presidenta se comprometió a regresar a Cuautla en tres meses para supervisar las acciones anunciadas. El Gobierno de México entregó 128 viviendas nuevas del Infonavit y 207 escrituras del Insus a familias beneficiarias de Cuautla. En Morelos, la meta sexenal es de 24 mil nuevas viviendas: el Infonavit construirá 13 mil con una inversión de 8 mil 150 mdp.

Cuautla, Morelos.- En Cuautla, Morelos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la construcción de 10 nuevos planteles del Bachillerato Nacional “Margarita Maza”, atención casa por casa, más empleo a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y mayor presencia de la Guardia Nacional para construir juntos –familias, gobierno estatal y federal– la paz y la seguridad en dicho municipio.

“Vamos a construir juntas y juntos, porque este es un trabajo de todos, de las familias para que atiendan a sus hijos, del gobierno estatal y del gobierno federal. Y juntas y juntos vamos a construir la paz y la justicia en este maravilloso municipio”, informó tras encabezar la entrega de 128 viviendas del Infonavit y 207 escrituras del Insus como parte del programa Vivienda para el Bienestar.

La Jefa del Ejecutivo Federal informó que tras la detención del alcalde de Cuautla, instruyó a su Gabinete fortalecer la presencia del Gobierno de México en este municipio, principalmente con acciones de atención a las causas, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Detalló que la próxima semana iniciarán las visitas casa por casa y el acercamiento con comerciantes, por lo que se comprometió a regresar a Cuautla en tres meses para dar seguimiento al avance de estas acciones.

Sobre la entrega de Vivienda para el Bienestar, la mandataria recordó los cuatro componentes del programa: construir 1.8 millones de casas nuevas en todo el país para personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos; entregar el mismo número de créditos para mejoramiento de vivienda; otorgar un millón de escrituras; y beneficiar a 5 millones de familias con la reestructuración de créditos impagables.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, puntualizó que de 1.2 millones de viviendas que tiene como meta el organismo, ya cuenta con 440 conjuntos habitacionales aprobados que representarán 514 mil casas nuevas, es decir, un avance del 43 por ciento en la meta sexenal. Mientras que en Morelos, puntualizó que la meta del organismo son 13 mil nuevas viviendas con una inversión de 8 mil 150 millones de pesos (mdp).

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que este día se entregaron 128 viviendas nuevas y 207 escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), como parte de la meta nacional de construcción de 1.8 millones de nuevas casas en todo el país y la entrega de un millón de escrituras a nivel nacional.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, agradeció a la Presidenta por ampliar la meta de vivienda en la entidad, que ahora es de 24 mil nuevas casas en todo el sexenio; lo que se suma a otras acciones coordinadas entre ambos niveles de gobierno en beneficio de los que menos tienen, como la inversión de mil 100 mdp para tecnificar el campo, la construcción de un Centro de Convenciones en Cuernavaca y el programa carretero “Circuito Tierra y Libertad”.

La beneficiaria del Infonavit, Kendra Ramírez Orozco, agradeció a la mandataria por impulsar este programa y permitir que jóvenes puedan creer en este tipo de proyectos con acceso a una vivienda.