Aguascalientes Tendrá uno de los Centros de Terapia Asistida con Animales más Innovadores del País

Proyecto Pionero a Nivel Nacional que Construirá el DIF Estatal

La terapia asistida con animales es una intervención dirigida por profesionales de la salud. Con esta obra se busca fortalecer los servicios de equinoterapia y canoterapia en beneficio de niñas, niños y adolescentes con trastorno del espectro autista, parálisis cerebral y síndrome de Down. Comenzará operaciones durante el primer trimestre de 2027.

Más niñas, niños y adolescentes con discapacidad accederán a terapias especializadas que les ayudarán a fortalecer sus habilidades físicas, emocionales y sociales, gracias al nuevo Centro de Terapia Asistida con Animales, un proyecto pionero a nivel nacional que construirá el DIF Estatal.

La primera voluntaria y presidenta del DIF Estatal, Aurora Jiménez Esquivel, informó que este nuevo espacio permitirá ofrecer en un solo lugar servicios de equinoterapia y canoterapia en beneficio de personas con trastorno del espectro autista, parálisis cerebral y síndrome de Down.

Explicó que la terapia asistida con animales (TAA) es un proceso guiado por profesionales de la salud, en el que animales entrenados, como caballos y perros, acompañan a las personas para favorecer su desarrollo físico, cognitivo, social y emocional.

Detalló que la equinoterapia ayuda a mejorar la movilidad, postura, equilibrio y coordinación, además de fortalecer la confianza y la convivencia; mientras que la canoterapia favorece habilidades como la comunicación, el autocuidado, la motivación y el manejo de emociones mediante la interacción con perros especializados.

Aurora Jiménez señaló que la construcción de este centro, que estará ubicado en las instalaciones de la Isla San Marcos, iniciará en agosto y se prevé concluir a finales de este año, comenzando operaciones durante el primer trimestre de 2027.

Actualmente, el DIF Estatal atiende a más de 700 pacientes, principalmente niñas, niños y adolescentes de entre dos y 17 años con discapacidad intelectual y trastornos de conducta, quienes reciben TAA a bajo costo.

La presidenta del DIF Estatal destacó que este nuevo espacio refleja el compromiso de la administración estatal con la inclusión y con la creación de más oportunidades para que las personas con discapacidad desarrollen sus capacidades y mejoren su calidad de vida.

Las madres y padres de familia que requieran información sobre estas terapias pueden acercarse a la Dirección de Servicios Médicos del DIF Estatal, ubicada en la avenida Mahatma Gandhi s/n, esquina con República de Paraguay, fraccionamiento Agricultura; o comunicarse al teléfono 449 910 25 85, extensión 1140.