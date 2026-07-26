El Aguascalentense Santiago López, Entre los Mejores Ocho del Mundo en Torneo de Bádminton

El jugador de bádminton aguascalentense Santiago López concluyó una destacada participación en el XXXIV YONEX Pan Am Junior Championships 2026, celebrado en João Pessoa, Brasil; al ubicarse entre los ocho mejores de la competencia tras avanzar hasta la ronda de cuartos de final.

Con este resultado, Santiago reafirma su calidad deportiva y el crecimiento que ha mostrado en el escenario internacional, representando con orgullo a Aguascalientes y a México en una de las competencias juveniles más importantes del continente.

Al término de su participación, el atleta expresó su agradecimiento por el respaldo recibido para su preparación y asistencia al campeonato, destacando el apoyo de la gobernadora Tere Jiménez y del director general del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes, Arturo Fernández Estrada, cuyo impulso ha sido fundamental para que las y los deportistas del estado continúen compitiendo al más alto nivel.

Desde el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes felicitamos a Santiago López por este importante resultado y le deseamos éxito en los próximos retos de su carrera deportiva.