La Aguascalentense Dalia Moreno Gana Bronce en Aguas Abiertas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La atleta de Aguascalientes, Dalia Berenice Moreno Velasco, logró una destacada actuación al conquistar la medalla de bronce en la prueba de aguas abiertas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, sumando una presea más para la delegación mexicana en la máxima justa deportiva de la región.

Con una competencia de gran nivel, Dalia demostró su calidad, preparación y fortaleza para subir al podio continental, consolidándose como una de las mejores exponentes de esta disciplina y poniendo en alto el nombre de Aguascalientes y de México.

Este resultado es reflejo del trabajo, la disciplina y la constancia que la nadadora ha mantenido a lo largo de su trayectoria, así como del respaldo de su equipo de entrenadores y de quienes han acompañado su proceso deportivo.

El Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes felicita a Dalia Moreno por este importante logro internacional, que representa un motivo de orgullo para todo el estado y una inspiración para las nuevas generaciones de deportistas aguascalentenses.