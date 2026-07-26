Rodrigo González Impone Récord Centroamericano y Avanza a Semifinales en Tiro con Arco

El arquero aguascalentense Rodrigo González continúa haciendo historia en los Juegos Centroamericanos, que se celebran en Santo Domingo, República Dominicana; al conseguir su pase a las semifinales de tiro con arco e imponer un récord centroamericano al lograr una puntuación perfecta de 150 puntos de 150 posibles en uno de sus enfrentamientos.

Con este resultado, Rodrigo se mantiene en la pelea por las medallas, demostrando su talento, precisión y el alto nivel competitivo que lo ha consolidado como uno de los mejores arqueros de México en el ámbito internacional.

La marca perfecta conseguida por el representante de Aguascalientes se suma a una destacada actuación que fortalece las aspiraciones de la delegación mexicana en esta justa regional y confirma el gran momento que vive el deporte aguascalentense.

Desde el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes felicitamos a Rodrigo González por este extraordinario logro y le deseamos éxito en la ronda semifinal.