Tere Jiménez Fortalece Alianzas Estratégicas en Canadá Para Impulsar Nuevas Inversiones y Oportunidades Para Aguascalientes

“Compartimos las Ventajas que Ofrece el Estado”

El objetivo es fortalecer alianzas estratégicas que permitan atraer nuevas inversiones, generar empleos de calidad e impulsar la integración de empresas locales a cadenas globales de valor.

Tras concluir sus actividades en Estados Unidos, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, continuó su misión comercial en Canadá con el propósito de consolidar alianzas estratégicas que impulsen la llegada de nuevas inversiones, la generación de empleos de calidad y la integración de empresas locales a cadenas globales de valor.

“Compartimos las ventajas que ofrece Aguascalientes, como su estabilidad, ubicación estratégica, talento humano altamente capacitado y un entorno favorable para la inversión”, destacó la gobernadora.

Como parte de las reuniones enfocadas en el fortalecimiento de la industria automotriz, Tere Jiménez sostuvo un encuentro con Flavio Volpe, presidente de la Asociación de Fabricantes de Autopartes de Canadá, con quien dialogó sobre el liderazgo de Aguascalientes como uno de los principales clústeres automotrices de México, así como sobre nuevas oportunidades para impulsar proyectos de inversión, innovación y el desarrollo de proveedores locales.

Posteriormente, se reunió con Erin Cheney, directora de Ontario Global 100, organismo especializado en impulsar el crecimiento y la expansión internacional de empresas medianas. Durante el encuentro analizaron mecanismos de colaboración entre Aguascalientes y Ontario en materia de inversión, innovación, desarrollo económico y vinculación empresarial, además de explorar oportunidades para fortalecer la internacionalización de empresas medianas de la entidad.

“Seguimos construyendo alianzas internacionales que abran nuevas oportunidades para nuestro estado y fortalezcan la presencia de Aguascalientes como un destino competitivo, confiable y estratégico para empresas con visión global”, afirmó Tere Jiménez.

En materia de desarrollo económico y turismo, la gobernadora se reunió con directivos de Restaurant Brands International, empresa propietaria de la cadena Tim Hortons, a quienes presentó las fortalezas competitivas del estado para explorar proyectos de inversión y posibles esquemas de colaboración que favorezcan la llegada de esta reconocida marca a Aguascalientes.

Para impulsar la proyección internacional de los productos locales, Tere Jiménez sostuvo un encuentro con Elizabeth Wright, directora de la Agencia Cottonwood, especializada en la importación y distribución de vinos en la provincia de Ontario. La reunión dio seguimiento a las acciones de promoción y comercialización de los vinos y mezcales de Aguascalientes en el mercado canadiense; además, se exploraron nuevas oportunidades para fortalecer la presencia de estos productos en mercados internacionales.

Como parte de su agenda de innovación, Tere Jiménez visitó las instalaciones de MaRS (Medical and Related Sciences), considerado uno de los principales centros de innovación y emprendimiento de Canadá, donde conoció su modelo de vinculación y exploró oportunidades de colaboración para fortalecer el ecosistema de innovación de Aguascalientes.

En el ámbito de las relaciones institucionales, la gobernadora se reunió con Iván Roberto Sierra Medel, cónsul general de México en Toronto, con quien acordó impulsar acciones para fortalecer los vínculos económicos, comerciales, culturales y de cooperación entre Aguascalientes y Canadá.

Además, sostuvo un encuentro con Vince Gasparro, miembro del Parlamento de Canadá, para dialogar sobre proyectos de colaboración en materia industrial, comercial y de seguridad, con el propósito de generar condiciones que fortalezcan el intercambio económico y la confianza para nuevas inversiones.

La gobernadora reiteró que su administración continuará promoviendo las fortalezas de Aguascalientes en los principales mercados internacionales para atraer inversiones, generar empleos de calidad y abrir nuevas oportunidades de crecimiento para las empresas y las familias del estado.