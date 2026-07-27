Inician Actividades del 29 Festival del Folclor Gustavo Vaquera Contreras

Realizan Fotografía Panorámica en Plazuela Goitia

Por Gabriel Rodríguez Piña

Luego de tomarse la foto general del 29 aniversario del Festival Internacional del Folclore, en plazuela Francisco Goitia, el titular de la red estatal de festivales, Marco Antonio Saucedo, expresó que todo está listo para el inicio de esa festividad mediante el desarrollo de múltiples actividades a partir del pasado domingo.

Saucedo indicó que luego de tomarse la fotografía inicial al mediodía, una jornada antes se registró un tamborazo por las calles del centro capitalino, mientras que este domingo se concentraron en la Goitia 580 participantes, incluidos bailarines y organizadores.

Destacó que de los ocho grupos invitados, únicamente falta por llegar el procedente de la Ciudad de México, que viene el próximo martes.

“Por lo pronto están aquí las delegaciones de Polonia, Croacia, Francia, Islas Canarias, Chile y el estado de Tabasco, así como varios grupos zacatecanos”.

Entre los invitados especiales destaca la presencia de dos grupos de niños discapacitados para el caso de quienes padecen síndrome de Down y los de APAC (Asociación pro Paralítico Cerebral de Zacatecas) quienes aman el arte y tendrán una destacada participación en eventos específicos para ellos.

“Nos faltan por llegar además Colombia y otros estados del norte del país, pero en el caso nuestro, tendremos la presencia de 40 grupos participantes sin faltar Veracruz y Tabasco”.

Luego de la panorámica, todos los participantes, incluida Dulce María Muñoz, titular del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) y el propio Marco Antonio Saucedo hicieron acto de presencia en la misa dominical de catedral donde fueron recibidos por el presbítero José Soto para concelebrar el evento.

“Se trata de un asunto de hermanar a los pueblos mediante esa ceremonia religiosa”, advirtió Saucedo, además de referir que por parte de las naciones del exterior y del resto del país habría cuando menos 250 participantes mientras que por parte de Zacatecas suman 800.

“Son alrededor de mil 200 bailarines, músicos y directivos, los integrantes de la Banda Sinfónica del Estado de Zacatecas, la banda de la cofradía de San Juan Bautista y muchos más”, indicó.

Sin embargo, dijo que muchos elementos más se irán incorporando, “incluso cuando no nos avisaron pero de todos modos los vamos a atender”.