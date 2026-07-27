Llama José Narro al Gobierno Estatal a Actuar Contra el Crimen Organizado en Municipios del Norte y sur del Estado

“Han Realizado Robos, Asaltos, Extorsiones y Desapariciones”

Por Gabriel Rodríguez Piña

El diputado federal con licencia al cargo, José Narro Céspedes, llamó a las autoridades estatales a cuidar los municipios del sur del estado, colindantes con Jalisco y, los del norte, con Durango, donde hay mayor parte de incidencia delictiva y lamentó que Estados Unidos haya posicionado a Zacatecas como enclave delincuencial para no ser visitado por sus turistas.

En ese tenor, añadió que en Zacatecas han aumentado tres delitos que son de gravedad, para los casos de la extorsión, los desaparecidos y el de robo a casas-habitación.

“Se requiere impulsar políticas porque en el caso de la extorsión, éste no se realiza de manera presencial y en este momento hay cuando menos 200 casos reportados sobre ese tema”.

Por ello, pidió atender esos tres importantes flagelos por los que atraviesa Zacatecas y agradeció el envío de mayor cantidad de elementos del Ejército y diversos organismos de inteligencia procedentes de la Federación.

“Mucha gente en el campo nos habla de que hay en zonas rurales grupos de varias gentes armadas, como en el caso de Florencia, localidad colindante con Jalisco, donde ocurren diversos sucesos de violencia que se deben atender”, pidió.

Al referirse a esa zona indicó que es ahí donde los grupos de la delincuencia han tenido mucha presencia y mucha fuerza, por lo que cree que “es importante que se actúe ahí, con el fin de proteger al Teúl de González Ortega”.

Asimismo, indicó que lo mismo ocurre en localidades como García de la Cadena, donde en fecha reciente se quemaron edificios y vehículos, además de registrarse asaltos y rafagueos con armas de alto poder.

“Acciones similares ocurren en Moyahua y Juchipila en áreas que colindan de manera fundamental con el estado de Jalisco donde el estado debe reforzar todo tipo de acciones”.

Lo mismo sugirió para muchos municipios que se ubican en la zona norte de la entidad, y felicitó a la Federación por las acciones que se realizan en Durango, “pero Zacatecas requiere mayores acciones focalizadas en contra de esos grupos de la delincuencia que han realizado robos, asaltos, extorsiones y desapariciones, labores que no hacen quienes tienen la responsabilidad en el estado”, deprecó.

Narro Céspedes indicó en otro aspecto que de manera reciente se logró evitar la entrada de 41 mil cabezas de ganado infectadas con gusano barrenador procedentes de Centroamérica para ser comercializadas aquí.