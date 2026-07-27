Reciben con Misa a Delegaciones Participantes del Festival del Folclor

Reconocen su “Entrega al Arte y a la Hermandad de los Pueblos

Por Gabriel Rodríguez Piña

Luego de dar la bienvenida a las delegaciones participantes, locales, nacionales y extranjeras, en español, francés, inglés e incluso alemán, el presbítero José Soto ofició la misa dominical de este domingo en Catedral, donde dijo que “la perla más preciada para todo ser humano debe ser Jesús”.

El presbítero agradeció a los presentes por su presencia en Zacatecas como parte del Festival del Folclor, que promueven desde hace muchos años la ciudad y el estado de Zacatecas.

En inglés les dijo que “esta bella ciudad los recibía de manera cordial por su entrega al arte y a la hermandad de los pueblos, lo cual ya es en esencia bello”.

Luego pidió a todos ellos “preguntarse cuál es esa perla preciosa por medio de la cual se puede renunciar a todo; esa perla preciosa es el mismo Jesús, a quien hay que buscar y encontrar”, respondió.

Más adelante refirió que quizás por eso, “vale la pena invertirlo todo en él porque cuando uno encuentra a Cristo, la vida cambia también, ya que es lo primero que nos debemos preguntar, lo primero que debemos buscar”, enfatizó en inglés.

Posteriormente expresó en francés que “Jesús es aquel por el cual lo debemos abandonar todo pues es él la perla más preciosa de la vida y cada hombre debe buscarla”.

Asimismo, expresó en todos esos idiomas la bienvenida “a todos los participantes que vienen a alegrar nuestras vidas y nuestras calles como símbolo de paz y felicidad, de veras que muchas gracias por su presencia.

“Busquen, encuentren y persigan a esa perla divina para sus vidas pues deben saber que ese es el tesoro más importante de sus vidas, de nuestras vidas y por ello no debe entorpecernos la desidia.

“Tenemos que encontrarla pues todo el que busca debe hallarla porque en ella reside el propio Jesús, sin dejar de pensar que también hay perlas falsas”, indicó.

Durante el evento, los participantes agradecieron la realización de la misa de este domingo, procedentes de diversas naciones sudamericanas y europeas, sin faltar los procedentes de la propia entidad zacatecana.