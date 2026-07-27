FOTONOTA Calvillo Vivió una Gran Jornada de Boxeo con la Copa Aguascalientes 2026

La Plaza Principal de Calvillo se convirtió en el escenario de una vibrante jornada de boxeo con la celebración de la Copa Aguascalientes 2026, donde las y los pugilistas demostraron su talento, disciplina y espíritu competitivo en cada uno de los combates.

Durante la competencia participaron boxeadoras y boxeadores de distintos municipios del estado, quienes brindaron emocionantes enfrentamientos ante la afición que se dio cita para apoyar el desarrollo de este deporte.

La Copa Aguascalientes continúa consolidándose como una plataforma para impulsar el talento deportivo al ofrecer espacios de competencia que fortalecen la formación de las y los atletas y fomentan la práctica del boxeo en todo el estado.

Con este tipo de encuentros, el Gobierno del Estado, a través del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA), refrenda su compromiso de acercar el deporte a todos los municipios y seguir promoviendo el desarrollo de nuevas generaciones de deportistas.