FOTONOTA Dalia Moreno Cierra con dos Medallas su Participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La nadadora de Aguascalientes Dalia Berenice Moreno Velasco culminó una sobresaliente actuación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al conquistar dos medallas en la disciplina de aguas abiertas: bronce el sábado y oro este domingo, consolidándose como una de las grandes figuras de la delegación mexicana.

En su última prueba, Dalia fue pieza clave para que México dominara la competencia de 3 km sprint knock-out.

Con estos resultados, la atleta hidrocálida regresa con un destacado saldo de dos preseas centroamericanas, fruto de años de disciplina, entrega y preparación, poniendo en alto el nombre de Aguascalientes y de México en el escenario internacional.

Este importante logro también reconoce el trabajo de su entrenador, José Fermín Martínez Naranjo “Pica”, quien ha sido una pieza fundamental en la formación y el desarrollo deportivo de Dalia, acompañándola en su crecimiento hasta convertirla en una de las mejores exponentes de las aguas abiertas del país.

El Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA) felicita a Dalia y a su entrenador por este extraordinario resultado, que llena de orgullo al deporte hidrocálido y confirma el talento que existe en nuestro estado.

¡Enhorabuena por estas dos medallas y por seguir haciendo historia para Aguascalientes y para México!