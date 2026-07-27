Policía Estatal, C5i y Unpol Reciben Reconocimiento Internacional

Lo Entrega CALEA

Obtuvieron la prestigiosa certificación internacional de la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA). Con este logro la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) alcanzó el reconocimiento Triple Arco.

Aguascalientes continúa consolidándose como un referente nacional en materia de seguridad. Como muestra de ello, la Policía Estatal, el Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo e Inteligencia (C5i) y la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad (Unpol), pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), refrendaron su acreditación internacional ante la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA), al cumplir nuevamente con los más altos estándares en materia de seguridad pública, profesionalización y atención de emergencias.

Con este resultado, la SSPE obtuvo el reconocimiento Triple Arco, una distinción que avala que sus tres instituciones mantienen procesos, protocolos y buenas prácticas alineadas a estándares internacionales de calidad y excelencia.

Durante la Conferencia de Verano 2026 de CALEA, celebrada en Omaha, Nebraska, Estados Unidos, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, destacó que este logro refleja el compromiso de la actual administración con la mejora continua y el cumplimiento de estándares internacionales.

“Hoy contamos con tres instituciones: la Policía Estatal, el C5i y la Unpol, acreditadas simultáneamente bajo los estándares de CALEA. Esto demuestra nuestro compromiso de mantener una corporación profesional, capacitada y disciplinada, que trabaja con las mejores prácticas internacionales”, enfatizó.

Martínez Romo explicó que la reacreditación confirma que los procedimientos, protocolos, políticas y procesos de la secretaría son evaluados periódicamente por un organismo internacional independiente, lo que garantiza que cumplen con criterios de calidad, legalidad, transparencia y rendición de cuentas en beneficio de la ciudadanía.

Por su parte, la titular del C5i Aguascalientes, Michelle Olmos, señaló que la reacreditación de este centro representa el cumplimiento de más de 200 estándares internacionales enfocados en fortalecer la profesionalización, la eficiencia operativa y la calidad en la atención de emergencias.

“La reacreditación de CALEA no es solo un reconocimiento, sino el compromiso de demostrar todos los días que cada llamada de emergencia merece una respuesta profesional, oportuna y de calidad. Nuestro objetivo es salvar vidas”, afirmó.

Con estas acreditaciones, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado refrenda su compromiso con la mejora continua y fortalece la confianza ciudadana, al contar con instituciones que operan bajo estándares internacionales de calidad, contribuyendo a que Aguascalientes se mantenga entre las entidades más seguras y uno de los mejores lugares para vivir, invertir y visitar.

En el evento también estuvieron presentes el comisario Oswaldo Mata Luna, titular del Área de Profesionalización de la SSPE, y el oficial Eduardo Larios, coordinador de esa misma área.