Suman Esfuerzos Para que más Adolescentes Concluyan su Prepa en la Casa del Adolescente

Firman Convenio IEA y Sipinna

IEA y Sipinna firmaron un convenio para fortalecer la Preparatoria Abierta y ampliar las oportunidades educativas para adolescentes. Actualmente, más de 100 estudiantes reciben este servicio educativo en la Casa del Adolescente, donde además cuentan de manera gratuita con atención psicológica y talleres formativos, así como servicio de comedor a bajo costo. Las personas interesadas en conocer más sobre esta modalidad pueden comunicarse al teléfono 449 910 62 88, extensiones 7811 y 7812.

Con el objetivo de que más jóvenes concluyan el bachillerato y cuenten con mejores herramientas para construir su proyecto de vida, el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado (Sipinna) firmaron un convenio de colaboración.

Como parte de este acuerdo, ambas instituciones ampliarán el servicio de Preparatoria Abierta que se ofrece en la Casa del Adolescente, una modalidad educativa flexible que permite a quienes, por distintas circunstancias, no pueden asistir a un plantel escolar en un horario tradicional a continuar con sus estudios de nivel medio superior.

El director general del IEA, Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, señaló que brindar más oportunidades educativas a las y los adolescentes es una prioridad para la gobernadora Tere Jiménez, por lo que este acuerdo permitirá ampliar los esfuerzos para ofrecer alternativas que favorezcan su desarrollo integral y eviten el abandono escolar.

Por su parte, la secretaria ejecutiva del Sipinna estatal, Blanca Rivera Rio Flores, reiteró el compromiso de la institución de impulsar la Preparatoria Abierta que opera en la Casa del Adolescente, a fin de que un mayor número de estudiantes pueda acceder y concluir sus estudios.

Actualmente, más de 100 adolescentes cursan la Preparatoria Abierta en la Casa del Adolescente, donde además de continuar con su formación, reciben de manera gratuita atención psicológica y talleres formativos, así como acceso a servicio de comedor a bajo costo. Las personas interesadas en conocer más sobre esta modalidad pueden comunicarse al teléfono 449 910 62 88, extensiones 7811 y 7812.

Durante la firma del convenio también estuvieron presentes Israel Alejandro Díaz Santoyo, jefe del Departamento de Bachilleratos Incorporados y Sistemas Abiertos; Edgar Raúl Tovar Navarro, director jurídico del IEA; Juana María Ruvalcaba Muñoz, directora de la Casa del Adolescente; Regina Montserrat García Ambriz, encargada de Preparatoria Abierta sede Casa del Adolescente, así como Nadeshna Yanay Félix de la Riva, Emilia Monserrat Mauricio Castillo y Miguel Ángel Cruz Salazar, alumnos de Preparatoria Abierta.