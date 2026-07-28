Crece la Extorsión y el Cobro de Piso, Aseguran Miguel Varela Pinedo y Manuel Castillo Romero

El Alcalde Pide a los Afectados Presentar Denuncias

El alcalde capitalino Miguel Varela Pinedo y su secretario de Desarrollo Económico, Manuel Castillo Romero, confirmaron la creciente ola de expansión de la extorsión en la capital del estado, que asola a creciente cifra de ciudadanos y negocios en la localidad.

Sin dar estadísticas al respecto, el alcalde Varela indicó que en la capital ese tipo de problemas se realiza de modo preferente vía telefónica, desde la cárceles y desde otros estados, y que a veces hay quienes caen, por lo que recomienda a quienes son víctimas “para que nos llamen e intervenir”.

Varela Pinedo dijo que “es lamentable la existencia de ese tipo de hechos que vuel ven a encumbrar la situación presunta de la extorsión, pero es claro que acorde con los recientes datos del Inegi y el Consejo Nacional de Seguridad Pública los datos de la baja en homicidios”, admitió de igual modo.

Sin embargo, añadió: “No podemos dar por ciertos ese tipo de comentarios gloriosos en boca del gobernador David Monreal de que somos uno de los estados más seguros del país.

“Nosotros, en ese sentido, más que presumir tenemos que irnos a los hechos derivados de la realidad pues no sólo se trata de bajar los índices de homicidios dolosos sino también los de extorsión y cobro de piso”.

Ante ello pidió a los afectados, entre comerciantes y particulares, que asistan a la dirección de Seguridad Pública municipal que encabeza Gustavo Serrano “para denunciar ese tipo de hechos”.

Indicó que a pesar de que se ha trabajado desde el municipio con la dirección de Seguridad Pública estatal, Guardia Nacional, Fiscalía y el Ejército, “lo que ha fallado es sin duda hablar de una realidad que está lejos de ocurrir, porque aquí no estamos exentos de que ese tipo de delitos ocurran en gran medida.

“Pido que dejemos de echar las campanas a vuelo porque esa realidad nos conduce a referir los índices presentes en el estado sobre ese y otro tipo de problemas delincuenciales”, cuando la realidad es otra. Si me Convocan, voy Miguel Varela Pinedo dijo que al momento no se le ha convocado para ir a declarar ante la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas (FGJ) como ocurrió la semana pasada con su colega Javier Torres Rodríguez de Fresnillo.

“A mí no se me ha convocado hasta el momento para ir por ese tema, pero en realidad aun cuando no tengo temor de ir a declarar deseo que, ante ese tipo de temas, espero que no haya detrás una cacería de brujas o bien de que politice este tema.

“Espero que detrás de las palabras ‘Javo’, Fresnillo u otras no pudieran ocurrir temas que llevaran a exponer a los habitantes de la capital pero si me llamaran responderé a esa situación”.

Finalmente dijo que “en materia de nóminas, gobierno no dice la verdad porque nosotros no pagamos 14 millones de pesos en el tema de asesores, no se pagan millones más en partidas secretas y otros.

“El gobierno de David Monreal es el peor de la historia y a nivel país y si Belice, Guatemala y Honduras fueran incluso parte de México, todavía así, David Monreal sería el peor calificado unido a ellos, pero les aseguro que en 2027, Morena va a perder Zacatecas”.

Confirma Titular de Desarrollo Económico Manuel Castillo Romero, secretario de Desarrollo Económico capitalino confirmó que el delito de extorsión ha crecido entre comerciantes de todos los niveles de la capital.

“Visitantes de Nuevo León, Durango y San Luis Potosí nos han preguntado sobre ese tema a partir del antepasado fin de semana, cuando se registraron los 10 asesinatos, hecho que ha influido en el tema de hoteles y restaurantes de modo lamentable.

“Cierto es que siguen aquí presentes los temas de extorsión y cobro de piso, problemas que se complican por nuestra mala relación con gobierno del estado”, afirmó.