En Carta, Piden a la Presidenta Sheinbaum Transparentar el Programa de Acopio de Frijol

Campesinos Enfrentan Graves Problemas, Incluyendo la Extorsión: Adame

Por Gabriel Rodríguez Piña

En la tradicional conferencia de prensa semanal, Faustino Adame, coordinador de políticas agropecuarias del Frente Popular de Lucha por Zacatecas (FPLZ), advirtió que el problema del acopio de frijol en el estado alcanza niveles críticos de subsistencia para amplios sectores campesinos, sin soslayar el creciente fenómeno de la extorsión.

Recordó que la semana pasada integrantes del FPLZ acudieron a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum para entregarle personalmente una carta en la que solicitaron atención directa al tema del acopio.

“El caso es de lamentarse, ya que en momentos de creciente extorsión en ese y otros rubros, los campesinos de menores recursos se encuentran en graves problemas ante todo tipo de abusos”, expresó Adame Ortiz.

El dirigente subrayó que el documento entregado a la mandataria incluía balances sobre la situación de los productores, en especial de quienes recibieron costaleras sin que se les acopiara el grano, “tal cual ocurrió con quienes, a pesar de haber entregado su frijol, no han recibido pago alguno, queríamos saber de su propia voz qué sería de aquellos que siguen con sus costales sin acopiar y sin recibir pago”, añadió.

Los productores temen que, en medio de las dificultades, el programa de acopio desaparezca o se reduzca, dejando en el abandono a los beneficiarios.

“Le pedimos que, lejos de que el proyecto desaparezca, más bien debería transparentarse y evitar la corrupción que lo rodea”, señaló. Una copia del escrito también fue entregada a las autoridades de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

En este contexto, Adame advirtió que muchos productores son presa de la delincuencia ante los crecientes delitos de extorsión en el campo, problema que calificó de mayor gravedad: “Queremos que el gobierno garantice beneficios a los campesinos más pobres, incluso cuando comprendemos que todo depende del presupuesto federal, para que se revise el programa mediante mecanismos de transparencia adecuados”.