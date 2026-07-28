Julio, el mes más Bajo de Homicidios en el Sexenio: David Monreal Ávila

“Incluso de la Última Década, al Tener Apenas un Total de 12”

Por Gabriel Rodríguez Piña

Luego de señalar que se trata de todo un éxito la baja cifra de homicidios que hay en Zacatecas durante 2026, con apenas 12 en julio, el gobernador David Monreal señaló que “para nadie puede ser ajeno que en materia turística vamos muy bien y muestra de ello es la 29 edición del Festival Internacional del Folclor”.

A pesar del creciente fenómeno de la extorsión en toda la entidad zacatecana y de que de modo reciente fueron acribillados al menos 10 funcionarios públicos y empresarios del estado, el gobernador dijo: “La violencia se encuentra en un fenómeno reversivo, no sólo ante la disminución de los homicidios.

“Aquí es un caso que cuando el homicidio va a la baja, disminuyen todos los tópicos del delito como el secuestro a mano armada, la extorsión, los robos en carretera y la organización delincuencial, pese a lo cual no quiero echar campanas a vuelo”.

Ante cifras comparativas, pidió considerar cómo es que el homicidio se hallaba durante los gobiernos de Alejandro Tello, Miguel Alonso y Amalia García, donde “dejaron crecer no sólo el homicidio sino el robo, que estaba a todo lo que daba, lo mismo que el secuestro, la extorsión y el robo domiciliario en todos lados cuando todo mundo se quejaba de esos fenómenos”.

De la misma manera, David Monreal se congratuló al calificar a julio de 2026 como “el mes más bajo en cifra de homicidios de todo su sexenio e incluso de la última década al tener apenas un total de 12, incluyendo los casos de hace poco más de una semana”.

Y precisó que “antes de que él asumiera el cargo, en Zacatecas se llegaron a cometer alrededor de 200 homicidios en septiembre de 2021 mientras que el estado (no dijo cuál) con mayor tasa de ese tipo delitos llegó a 80 en el pasado mes julio pasado”.

“En lo que va de este año tenemos cero secuestros mientras que en 2025 sólo hubo dos que se resolvieron y los robos en carreteras van a la baja y este año llevamos 59 homicidios incluyendo los lamentables 10 casos de hace más de una semana”.

Los Éxitos de los 206 Vuelos

Monreal Ávila señaló lo anterior durante el desarrollo de La Informativa de este lunes, en donde indicó que a Zacatecas llegan 206 vuelos “anuales” más, procedentes de distintos rumbos.

En ese tenor, indicó que durante este verano, “todos los vuelos llegan llenos a la capital del estado y 80 por ciento de los visitantes del último fin de semana y el anterior, han sido migrantes que han ido en ese promedio a Jerez.

“Eso es importante, porque los migrantes no sólo nos acompañan con las remesas y el envío de sus dólares, sino que al llegar acá gastan como turistas y generan importante derrama económica”, refirió.

Festival del Folclor

Inició con el pie Derecho En la misma medida, indicó que la edición 29 del Festival Internacional del Folclor dio inicio con el pie derecho y adelantó que hacia 2027 se habrá de invitar a un mayor número de compañías internacionales.

“Se trata de una de las festividades más importantes de su rango a nivel internacional y es el más importante del país y del mundo”.