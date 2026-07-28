Limpiaparabrisas Ataca a Familia

Aquí SombrereteAquí Zacatecas Capital

Elementos de la Policía Municipal de Zacatecas, en coordinación con la Policía Estatal Preventiva, aseguraron a un hombre de 24 años, señalado por su presunta responsabilidad en los delitos de daños y lesiones, luego de que presuntamente agrediera a una familia y causara daños a su vehículo en la colonia El Orito.

Mediante un reporte que ingresó al Sistema de Emergencias 911, una familia solicitó apoyo, luego de que un hombre los agrediera mientras circulaban sobre la vía pública.

De acuerdo con el reporte policial, el presunto agresor intentó limpiar el parabrisas del vehículo y, tras la negativa del conductor, reaccionó de manera violenta golpeando la unidad, quebrando el vidrio delantero del lado del conductor y arrojando objetos al interior del automóvil.

Durante la agresión, el conductor resultó con una lesión en el cuello, mientras que su acompañante recibió un golpe en el costado izquierdo.

En el vehículo también viajaban dos menores de edad, quienes no presentaron lesiones, pero vivieron momentos de temor.

Tras ser señalado por las víctimas, el individuo emprendió la huida; sin embargo, fue alcanzado por los oficiales en la colonia Estrellas de Oro.

Luego de una inspección preventiva y de hacerle saber el motivo de su detención, fue asegurado y trasladado para su certificación médica.

Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, autoridad que realizará las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica.