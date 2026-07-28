200 Personas Adultas Mayores Reciben Constancias de Alfabetización y Certificados de Primaria y Secundaria

Cumplen el Sueño de Estudiar:

La gobernadora reconoció el esfuerzo, la disciplina y la perseverancia de las y los graduados, cuyo ejemplo inspira a sus familias y a toda la sociedad. En lo que va de 2026, más de 7 mil personas han concluido algún nivel educativo gracias al impulso que se brinda a la educación para jóvenes y adultos en el estado.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la entrega de 200 constancias de alfabetización y certificados de primaria y secundaria a personas adultas mayores, quienes, con emoción y orgullo, demostraron que la educación no tiene edad y que siempre es posible alcanzar una meta.

Durante la ceremonia, la gobernadora reconoció el esfuerzo, la disciplina y la perseverancia de las y los graduados, cuyo ejemplo inspira a sus familias y a toda la sociedad.

“Hoy, celebramos su esfuerzo, su constancia y sus ganas de salir adelante. Ustedes nos enseñan que nunca es tarde para aprender, cumplir un sueño y abrir la puerta a nuevas oportunidades. Dicen que la vida es perseverar e ilusionarnos todos los días; seguir luchando hasta el último momento, porque el conocimiento y la educación son el mayor tesoro que puede tener el ser humano. No importan los años que tengamos, ustedes son ejemplo para todo Aguascalientes con su espíritu de lucha y entrega, y nos dejan el gran legado de levantarnos cada día con ilusión para seguir adelante, porque la vida siempre nos guarda nuevas metas por alcanzar. Este logro es motivo de orgullo para sus familias, para todo Aguascalientes y para quienes creen que los sueños no tienen fecha de caducidad. ¡Muchas felicidades por este gran paso!”, expresó la gobernadora.

Por su parte, Claudia Díaz Arnaud, directora de Concertación, Difusión y Asuntos Internacionales del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), destacó que el compromiso de la administración estatal con la educación ha permitido que, tan solo en lo que va de 2026, más de 7 mil personas concluyan algún nivel educativo.

“Hoy, celebramos mucho más que la entrega de un documento; ustedes son la prueba de que la educación abre puertas, fortalece la autoestima, brinda independencia y permite ejercer un derecho que pertenece a todas y todos”, señaló.

Asimismo, informó que, actualmente, más de 7 mil personas continúan sus estudios en Aguascalientes: 1,135 cursan alfabetización, 2,350 estudian primaria y más de 4 mil secundaria.

La directora del Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores (IAPAM), Ma. de Jesús Ramírez Castro, señaló que este resultado refleja el compromiso de la gobernadora Tere Jiménez de hacer de la educación una prioridad para mejorar la calidad de vida de las y los aguascalentenses.

A su vez, el director general del Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas de Aguascalientes (Inepja), Alejandro Monreal Dávila, aseguró que las metas no tienen fecha de vencimiento y felicitó a quienes decidieron retomar sus estudios.

“Los sueños y las metas no tienen caducidad. Muchas veces dejamos la escuela por cuidar a nuestros hijos o por las circunstancias de la vida, pero concluir los estudios representa mucho más que un logro académico: es un triunfo personal y emocional. Hoy, ustedes son ejemplo para sus familias y para toda la sociedad”, expresó.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue el testimonio de Serapio de la Cruz, de 81 años, quien habló en representación de las y los graduados.

“Soy músico y nunca imaginé que, después de tantos años, podría concluir mi primaria y secundaria. Quiero decirles que sí se puede, con el apoyo de nuestros maestros y de nuestras familias. Este logro me llena de alegría y me demuestra que nunca es tarde para cumplir nuestros sueños. Muchísimas gracias”, compartió.

Al evento también asistió Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes.