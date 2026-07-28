Atletas de Aguascalientes Representarán a México en el Campeonato Mundial de Pole Sports y Deportes Aéreos

Gracias a su destacado desempeño en el Campeonato Nacional de Pole Sports y Deportes Aéreos, las aguascalentenses Maya Ávila García y Regina Loera López obtuvieron su clasificación al Campeonato Mundial de la especialidad, donde representarán a Aguascalientes y a México frente a las mejores atletas del mundo.

Maya Ávila García se proclamó campeona nacional al conquistar la medalla de oro en la categoría Y3 Amateur, mientras que Regina Loera López obtuvo la medalla de bronce en la categoría Y3, resultados que les aseguraron su lugar en la máxima competencia internacional.

El Campeonato Mundial de Pole Sports y Deportes Aéreos se celebrará del 22 al 25 de octubre en la Ciudad de México. Durante la competencia, las atletas demostrarán fuerza, flexibilidad, coordinación, técnica y expresión artística mediante rutinas acrobáticas en telas aéreas, una disciplina que ha registrado un importante crecimiento y reconocimiento a nivel internacional.

Con este logro, Maya y Regina impulsan el crecimiento de los deportes aéreos en Aguascalientes y demuestran el talento deportivo del estado al competir en un escenario mundial.