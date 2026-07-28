El Aguascalentense Ridley Malo Conquista el Oro Centroamericano con México

El ciclista aguascalentense Ridley Malo volvió a poner en alto el nombre de Aguascalientes al conquistar la medalla de oro con la selección mexicana en la prueba de velocidad por equipos varonil de ciclismo de pista durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Junto a Ismael Verdugo y Jafet López, el representante de Aguascalientes se proclamó campeón de la competencia al imponerse a Colombia en una emocionante final, otorgándole a México un nuevo título centroamericano.

Este resultado confirma a Ridley Malo como uno de los principales referentes del ciclismo nacional y refrenda el gran momento que vive el deporte aguascalentense, con atletas que continúan destacando en las competencias más importantes del ámbito internacional.

¡Felicidades a Ridley y a toda la selección Mexicana por este gran logro!