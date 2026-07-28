En Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Tere Jiménez Refrenda su Compromiso con la Seguridad de las Familias de Aguascalientes

“Cuentan con un Gobierno que los Protege y que Está de su Lado”

Los tres niveles de gobierno unen esfuerzos para recuperar espacios públicos, fortalecer la prevención y brindar mayor tranquilidad a las familias. La estrategia prioriza la cercanía con la ciudadanía y la construcción de comunidades más seguras.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la Jornada de Fortalecimiento para la Seguridad Pública y Prevención del Delito en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción (VNSA), donde refrendó su compromiso de trabajar de manera permanente para que las familias vivan con tranquilidad, seguridad y confianza, mediante una estrategia coordinada entre los tres niveles de gobierno.

Al reunirse con vecinos de la zona, la gobernadora destacó que la seguridad se construye todos los días con acciones concretas, cercanía con la ciudadanía y una coordinación permanente entre las instituciones, privilegiando la prevención, la recuperación de espacios públicos y el fortalecimiento del tejido social.

“A todas las familias de Villas de Nuestra Señora de la Asunción quiero decirles que no están solas. Aquí estamos, trabajando unidos los tres niveles de gobierno para cuidar lo más valioso que tienen: su tranquilidad, su patrimonio y el futuro de sus hijas e hijos. Vamos a seguir cerca de ustedes, escuchándolos, recuperando espacios públicos, fortaleciendo la prevención y construyendo comunidades donde las familias puedan vivir con paz, confianza y oportunidades. Mi compromiso es seguir trabajando todos los días para que cada niña, niño, joven y adulto puedan salir de su casa con la certeza de que cuentan con un gobierno que los protege y que está de su lado”, expresó Tere Jiménez.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, señaló que esta estrategia permitirá fortalecer la coordinación institucional para atender de manera integral los factores de riesgo, incrementar la presencia operativa y consolidar entornos más seguros para las y los habitantes.

“La seguridad se construye cerca de la gente, escuchando sus necesidades y trabajando de la mano con la ciudadanía. Villas de Nuestra Señora de la Asunción representa un polígono con miles de familias trabajadoras, con niñas, niños y jóvenes que merecen crecer en paz; por ello, hoy iniciamos una estrategia integral impulsada por la gobernadora Tere Jiménez, que fortalecerá la proximidad social, la prevención y la recuperación de espacios públicos para devolverles a las familias la tranquilidad que merecen”, afirmó.

En representación de las y los vecinos, María Julia Macías Cruz agradeció el respaldo del Gobierno del Estado y aseguró que la participación ciudadana será clave para el éxito de esta estrategia.

“Gracias, gobernadora Tere Jiménez, por escuchar a nuestra comunidad y por demostrar con hechos que la seguridad sí puede fortalecerse cuando existe voluntad y trabajo conjunto. Hoy, sentimos que nuestras familias cuentan con el respaldo de un gobierno cercano. Como vecinos asumimos el compromiso de participar, cuidar nuestros espacios públicos y colaborar con las autoridades para que nuestras hijas e hijos crezcan en un entorno de paz. Estamos convencidos de que, trabajando unidos, lograremos la comunidad segura y tranquila que todos queremos”, expresó.

También estuvieron presentes Aurora Jiménez Esquivel, primera voluntaria y presidenta del DIF Estatal; Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba, presidenta de la Comisión de Seguridad del H. Congreso del Estado; Lucía de León Ursúa, diputada local; Álvaro Javier Juárez Vázquez, comandante de la 14/a. Zona Militar; J. Inés Meléndez Estrada, jefe policial de la Guardia Nacional en Aguascalientes; Manuel Alonso García, fiscal general del Estado; José Juan Sánchez Barba, coordinador general de Gabinete; Norma Adela Guel Saldívar, secretaria de la Familia; Rubén Galaviz Tristán, secretario de Salud; Sarahi Macias Alicea, secretaria de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua; Paty Castillo, secretaria de Desarrollo Social; Blanca Rivera Rio, titular del Sipinna; Gonzalo Pérez Zúñiga, secretario de Seguridad Pública Municipal; Rogelio Romero Muñoz, director general del Centro Estatal de Prevención; Salvador de Baruc Carrillo Córdova, director de Prevención del Delito, las Violencias y la Delincuencia del Municipio; Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, titular del IEA; Paty Cárdenas, directora general del Instituto Aguascalentense de las Mujeres; Arturo Fernández Estrada, director general del Instituto del Deporte del Estado; Javier Rosas Reyes, director del Instituto Aguascalentense de la Juventud, y Karla Martorell Moya, titular de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Aguascalientes.