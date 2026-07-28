Estudia, Aprende Inglés y Viaja a Otros Países en la Universidad Tecnológica El Retoño

Proceso de Admisión Cierra el 31 de Julio

Las personas interesadas tienen hasta el 31 de julio para iniciar su proceso de admisión. Para conocer requisitos, costos, becas y la oferta educativa completa comunícate al WhatsApp 449 415 51 35 o al teléfono 449 786 17 86, extensión 1001, consulta las redes sociales oficiales de la UTR o acude directamente a sus instalaciones.

Estudia una carrera. Habla inglés. Vive una experiencia internacional. Aprende con realidad virtual.

En la Universidad Tecnológica El Retoño (UTR) te preparas para los empleos del futuro con un modelo educativo que combina aprendizaje práctico desde los primeros cuatrimestres, dominio del inglés y oportunidades de movilidad académica en países como Alemania, Francia y Canadá.

Además, estudia en instalaciones equipadas con tecnología de vanguardia, como el Centro de Realidad Virtual (VR Center) y laboratorios especializados donde desarrollarás habilidades que van más allá del salón de clases.

La UTR ofrece carreras diseñadas para responder a las necesidades de las empresas y aumentar tus oportunidades de empleo. Su oferta académica incluye las ingenierías en Desarrollo y Gestión de Software, Mecatrónica, Tecnologías de la Información e Innovación Digital, así como las licenciaturas en Negocios y Mercadotecnia, Gestión del Capital Humano y Diseño Digital y Producción Audiovisual.

Tienes hasta el 31 de julio para iniciar tu proceso de admisión en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI_-_CAEh9E48XG0-XnFCh52xfE2fVQWEwCrPOF8HM7ztf9A/viewform

Para conocer los requisitos, costos, becas y la oferta educativa completa, envía un mensaje al WhatsApp 449 415 51 35, llama al 449 786 17 86, extensión 1001, consulta las redes sociales oficiales de la UTR o acude directamente a sus instalaciones.