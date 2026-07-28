Tere Jiménez Inaugura la Nueva Unidad de Atención a Pacientes con Quemaduras y la Nueva Unidad de Trasplante de Médula Ósea

En El Hospital Hidalgo

También dio inicio el Programa “Huella”, en el que perritos de asistencia apoyarán a pacientes del área de oncología pediátrica. Estas acciones consolidan a Aguascalientes como referente nacional en servicios de salud de alta especialidad.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, puso en marcha la nueva Unidad de Atención a Pacientes con Quemaduras y el Área de Trasplante de Médula Ósea del Centenario Hospital Miguel

Hidalgo (CHMH), infraestructura médica de última generación que permitirá brindar atención oportuna, segura y de calidad a pacientes que requieren tratamientos de alta especialidad.

La gobernadora destacó que estas nuevas áreas responden al compromiso de fortalecer los servicios de salud y garantizar que las familias de Aguascalientes tengan acceso a una atención médica de primer nivel, sin necesidad de salir del estado.

“Seguimos construyendo un sistema de salud más moderno, humano y eficiente, con instalaciones de vanguardia y personal altamente capacitado para atender a quienes más lo necesitan. Nuestro objetivo es salvar vidas y brindar una atención de calidad a las familias de Aguascalientes, porque se merecen lo mejor”, señaló.

El secretario de Salud del Estado, Rubén Galaviz Tristán, destacó el interés de la gobernadora Tere Jiménez por fortalecer la infraestructura hospitalaria, impulsar la innovación en los servicios médicos y garantizar una atención más humana, cercana y especializada para todas las familias de Aguascalientes.

Explicó que la nueva Unidad de Atención a Pacientes con Quemaduras está equipada con tecnología de última generación para atender a niñas, niños, jóvenes y adultos con lesiones por quemaduras.

Dijo que este espacio fue diseñado para ofrecer atención integral en un entorno de bioseguridad, con áreas especializadas que favorecen la recuperación de los pacientes y permiten una respuesta médica más eficiente ante este tipo de emergencias.

Asimismo, detalló que en el Área de Trasplante de Médula Ósea se brindará atención a pacientes que requieran tratamiento especializado que les permita una segunda oportunidad de vida.

Destacó que dicha infraestructura consolida el liderazgo de Aguascalientes en materia de donación de órganos, tejidos y células.

El director general del CHMH, Francisco Javier Magos Vázquez, detalló que con las nuevas áreas médicas, Aguascalientes fortalece la prevención, atención y manejo integral de pacientes con quemaduras mediante un equipo multidisciplinario altamente capacitado; además de fortalecer la atención especializada, mejorar la respuesta a los tratamientos oncológicos y aumentar las posibilidades de recuperación y supervivencia de los pacientes.

En el marco del evento inaugural, y como parte de esta estrategia de innovación y humanización de los servicios médicos, la gobernadora también puso en marcha el Programa “Huella”, una iniciativa pionera en Aguascalientes que busca complementar la atención médica mediante el acompañamiento de perritos de asistencia a niños que se encuentran en la Unidad Oncológica del Centenario Hospital Miguel Hidalgo. Este proyecto tiene como objetivos brindar apoyo emocional a pacientes y fortalecer los vínculos afectivos entre ellos, sus familias y personal de salud, así como favorecer los procesos de rehabilitación y recuperación.

Este modelo ya ha demostrado sus beneficios en hospitales de Estados Unidos, Japón y Argentina, donde contribuye a que los procesos médicos sean más llevaderos, siempre bajo estrictos protocolos de higiene y seguridad.

En el evento también estuvieron la senadora María de Jesús Díaz Marmolejo; las diputadas federales Liz Martínez y Mónica Becerra; la diputada Alma Hilda Medina Macías, presidenta de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social del H. Congreso del Estado; Jorge Prieto Macías, presidente del Club Rotario de Aguascalientes; Ana Florencia Ramírez Ibargüen, coordinadora del Programa de Trasplantes del CHMH; Jeshua André Muñetón, jefe del Departamento de Medicina Interna del CHMH; Iralí Herrera, directora de Calidad del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes.