El Gobernador David Monreal es el Mayor Error de Campaña de Cualquiera: María Teresa López

“Si yo Fuera su Candidata me Daría Vergüenza Traerlo a mi Lado”

Por Gabriel Rodríguez Piña

María Teresa López García, diputada local panista, confirmó que su partido debe reflexionar ante el hecho de ir coaligado con otras organizaciones políticas de oposición para vencer a Morena en el año 2027 y refirió que “el error más grande que puede cometer la candidata oficial es el gobernador David Monreal”.

“Lo reitero, el camino debe ser el hecho de ir no solamente en una coalición o bien como parte de una alianza, sino mediante un auténtico frente opositor que dé lucha en contra de quienes están gobernando en este momento”.

Añadió referir lo anterior, de modo independiente a las ideologías de cada uno de los partidos, “por lo que requerimos un gran frente opositor justo por el bien del pueblo de Zacatecas.

“Ya no podemos permitir que en el estado subsista un gobierno que de manera constante se había construido para ahora destruirlo todo y creo que lo correcto es, en ese sentido coaligarnos, una de cuyas partes esenciales debe ser justo la ciudadanía misma para posteriormente integrarlo a los partidos”.

En ese aspecto, reiteró que la sociedad zacatecana espera que fuera de institutos políticos o personas, respondamos a “los intereses que ellos nos demandan”.

A pregunta sobre los dichos y los hechos del gobernador David Monreal, en el sentido de que su candidata (Verónica Díaz Robles, por parte de Morena), “tendría todas las de ganar mediante ese posicionamiento”, López García indicó que “el gobernador Monreal es el mayor error de campaña de cualquiera.

“Si yo fuera su candidata me daría vergüenza traerlo a mi lado y me queda claro que lo traen a su lado porque les está pagando la campaña además de que todo lo que en esa campaña se ha hecho ha sido con recursos públicos.

“Ellos pueden sentir que al momento llevan todo ganado, pero la calle dice otra cosa, de modo que la ciudadanía está esperando que como oposición demos la cara contra ese gobierno”.

Dicen Respetar la ley

López García dijo que fuera de lo que se pudiera pensar, Acción Nacional (PAN) ha demostrado ser la única fuerza opositora responsable a la hora de defender los intereses ciudadanos, pero “es claro que a diferencia de Morena, que viola las leyes electorales todo el tiempo, nosotros sí somos respetuosos de los lapsos político-electorales”.

Lo anterior, en relación con las sucesivas “muestras de irresponsabilidad de otros institutos políticos que realizan actos anticipados de campaña, prohibidos por la norma legal”, frente a los adelantos de muchos de ellos.

Aunque indicó que el PAN “no se habría hecho visible al momento en tiempos de precampaña, nuestro trabajo se desarrolla en las labores vecinales dentro de las colonias porque somos respetuosos de la ley”.