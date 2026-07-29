Escaso Flujo Turístico e Índices Alarmantes en las Ventas, Reporta Lourdes Velasco

“Ahora Tengo que Rebajar la Mercancía Para que Salga”

Por Gabriel Rodríguez Piña

Lourdes Velasco Gómez, líder de comerciantes del centro histórico capitalino, indicó que pese a todos los pronósticos oficiales, el turismo es escaso mientras que todos los comercios del primer cuadro observan bajas ventas: “La situación es tan alarmante que, ante nuestros gastos, ahora tengo que rebajar la mercancía para que salga”.

Velasco Gómez expresó que en todo ello y desde su perspectiva, “la 29 edición del Festival Internacional del Folclor, no fue de la calidad que se esperaba sino que es una edición muy austera, además, nosotros esperábamos derrama económica, la que no hemos visto al momento”.

Citó que en ese hecho influyen a nivel nacional e internacional “los alarmantes datos de inseguridad por la que atravesamos, lo que nos ha provocado incertidumbre; eso genera animadversión en los turistas, quienes esperarían además mayor vigilancia en el primer cuadro capitalino”.

Explicó que su percepción se basa en la desorientación de los escasos turistas que pudieran llegar aquí, “porque en realidad no tienen guía alguna para ubicarse respecto de los señalamientos de algunos de los principales edificios emblemáticos”.

En tanto, dijo que “ellos como establecidos, realizan grandes esfuerzos por mantener sus negocios con el fin de atender a locales y turistas; además, los paisanos vienen, pero no como en años pasados, lo que se traduce en bajas ventas”.

En todos los negocios del centro se observa lo mismo, no hay turistas, no hay compradores, no hay visitantes “porque en mi caso no me va bien porque resulta que los turistas vienen y cuando mucho se quedan aquí par de noches, pero luego se van.

“Traen su tiempo limitado, vienen medidos, pero encima no consumen y no entran en contacto con la ciudad, lo que nos está afectando mucho”.

Por lo anterior y, como no se había dado en otras épocas, muchos locatarios piensan seriamente en bajar la cortina de sus establecimientos, “como ocurre ya en avenida Guerrero y Tacuba”.

A Lulú Velasco le preocupa haber tenido que realizar descuentos mayores en su joyería, “porque de no hacerlo así, me iría sin nada, lo que me lleva a tener que sacrificar al máximo mis utilidades con tal de que se desplace la mercancía porque tenemos deudas desde diciembre pasado y algunos desde la pandemia”.

Además, dijo que el estado de las calles es lamentable pero que encima de ello no hay propaganda ni difusión ni nada, que convoquen a los turistas a venir a Zacatecas.

“Nos han dejado solos la Secretaría de Turismo y la Cámara de Comercio mientras que todos ellos, que no nos apoyan en nada, viven de nuestros impuestos y estamos ya cansados de muertos por todos lados, extorsiones y suciedad, sin omitir el cobro de piso”.

“Quiero que el gobierno piense qué va a hacer si nosotros desaparecemos como comercios establecidos, cuando la verdad es que ya estamos hartos”.