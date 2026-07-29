Jóvenes Transformando México: Miles Tomarán las Calles Para Recuperar Espacios y Construir Paz Desde Sus Comunidades

Hoy en los 32 Estados del País

En esta edición, los jóvenes compartirán a través de un video breve, una historia, una reflexión o un mensaje que motive a otras personas a construir comunidades más unidas, respetuosas y solidarias

Ciudad de México, a 28 de julio de 2026. Una escoba, una brocha, un celular y la convicción de que transformar una comunidad empieza por quienes la habitan. Bajo esa premisa, este 29 de julio, de manera simultánea, miles de jóvenes de los 32 estados del país saldrán a sus calles, parques y plazas para demostrar que el cambio lo hacen ellas y ellos. Parques rescatados, canchas rehabilitadas, bardas convertidas en expresiones de esperanza, árboles sembrados y espacios públicos devueltos a las familias y comunidades. Esa es la imagen que dejará la Jornada Nacional de Tequios por la Transformación y Cortos por la Paz, convocada por el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) a través de los Comités de Jóvenes por la Transformación.

Cada equipo participante grabará también un Corto por la Paz: un video breve –incluso desde un teléfono celular– en el que compartirán una historia, una reflexión o un mensaje que invite a otras personas a construir comunidades más unidas, respetuosas y solidarias. Porque la paz no se decreta: se construye desde el barrio, la colonia, el ejido y la comunidad. Esta edición tiene algo especial.

Al coincidir con el periodo vacacional, las y los jóvenes no esperarán el lunes ni el salón de clases: saldrán con sus amigos, conocerán a más personas de su colonia, su barrio o su municipio, y convertirán un día libre en algo que vale la pena recordar. Porque transformar un espacio también puede ser una experiencia que se disfruta, que une y que construye comunidad. Y detrás de toda esa energía hay otros jóvenes: son las y los integrantes de los Comités de Jóvenes por la Transformación del Instituto Mexicano de la Juventud, presentes en todo el país, quienes están organizando y coordinando cada una de estas actividades para que la jornada sea posible.

Sumarse es muy sencillo. Solo hay que reunir al grupo amigos, vecinos, familia, quien quiera elegir un espacio público cercano que merezca una segunda oportunidad, y ponerse de acuerdo para llegar ese 29 de julio con ganas de trabajar en equipo. Al final del tequio, el reto es encender la cámara y grabar ese Corto por la Paz que cuente lo que vivieron y lo que quieren decirle al resto del país.

Para quienes quieran unirse a una actividad ya organizada, los municipios con punto de encuentro confirmado pueden consultarse en las redes sociales oficiales del IMJUVE. Quienes deseen registrarse y seguir sumándose a esta jornada pueden hacerlo a través del siguiente enlace, que estará disponible antes, durante y después de la jornada:

Registro: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2zDaXdsosJLrrjofFfTr9gkOBTzg7apeS_b_Q6e0cTdw9vQ/viewform

El día de la jornada, las fotografías y videos que los equipos generen en todo el país se irán concentrando en tiempo real en una carpeta digital. Esa memoria colectiva quedará disponible para consultarse en el siguiente enlace:

Galería de la jornada: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Qv3SiDeizGRDB6U3lHs2T8ZW6xhGS7gT

La Jornada Nacional de Tequios por la Transformación y Cortos por la Paz es expresión concreta del compromiso que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha establecido desde el inicio de su gobierno: que las calles, los parques, las canchas y los espacios públicos de México vuelvan a ser de quienes los habitan, y que sean las y los jóvenes quienes encabecen esa recuperación.

La Estrategia Nacional Jóvenes Transformando México traduce esa visión en política pública: el reconocimiento de que las juventudes mexicanas no son espectadoras de la transformación del país, sino sus principales protagonistas.

Las y los jóvenes son el presente de la Transformación. Con su organización y participación hacen posible el cambio, y este gobierno está de su lado.