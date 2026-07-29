Morena no es Partido de Izquierda ni Pretende Implantar el Socialismo Real: José Santos

“López Obrador no fue un Revolucionario, Pero sí un Gran Presidente”

Por Gabriel Rodríguez Piña

José Santos, viejo militante de la izquierda en Zacatecas y luchador social, advirtió que “Morena no es ni puede ser más que un movimiento social progresista que en sentido alguno procuraría la transformación de las fuerzas sociales productivas en México, porque México depende enteramente y en su calidad de apéndice de Estados Unidos, de donde importa alto porcentaje de granos e hidrocarburos”.

El contendiente por lo que fuera en su momento el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (FCRN) por Guadalupe y luego diputado local, advirtió que sus expresiones son en el sentido de que “México requeriría antes liderar la reintegración de un modelo nacional que le permita recuperar libertad e independencia para consolidar su autonomía de autosuficiencia agraria y energética”.

Santos añadió que “Morena no es un partido que fuera creado como tal, como un partido de izquierda si es que queremos ser rigurosos en lo que a la terminología se refiere”.

Lo anterior en este momento, dijo el integrante del Frente Social por la Soberanía Popular y el Frente Antiimperialista Mexicano de Zacatecas, debe implicar que “la palabra izquierda se refiere sobre todo a la transformación social, económica y política del sistema imperante en México”, precisó, “fenómeno que no forma parte de la ideología del movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador”.

Contrario a ello precisó: “Nosotros, los de izquierda, luchamos por vencer al sistema económico capitalista por otro de orden superior que no es sino el socialismo real, además de que, desde el punto de vista histórico, eso sería en todo caso ser de izquierda desde el punto de vista marxista-leninista, hecho que Morena está muy lejos de pretender aplicar”.

Fuera de ello, lo que “Andrés Manuel López Obrador epitomizó como esencia de su movimiento no fue sino ir a la raíz de lo que él mismo llamó la Cuarta Transformación, luego de ocurridas las revoluciones de Independencia, Reforma y el movimiento social de 1910, “de orden burgués”.

“Pero no es cierto que la Cuarta Transformación fuera tan radicalmente transformadora como aquellas tres que la precedieron; eso no es cierto y si recordamos bien, el propio López Obrador dijo que su movimiento era, en todo caso y acorde con sus propios términos, ‘la Cuarta Transformación de la vida pública de México’.

“Tampoco es cierto que, acorde con su líder fundacional, en México y a causa de Morena se intentara transformar el capitalismo en socialismo, para nada, proceso este último que sería en todo caso radical y extenso, largo, pero es claro que eso no lo tuvo presente en su cabeza él.

“Tampoco es cierto que el presidente López Obrador hubiera sido un revolucionario, porque en estricto sentido social, revolucionarios fueron Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Francisco Villa o Emiliano Zapata, incluso hasta el general Lázaro Cárdenas”.

“No”, subrayó, “el licenciado López Obrador es un hombre progresista y nacionalista, pero no un revolucionario y por supuesto que fue un gran presidente pese a sus limitaciones como progresista, entendido el progresismo como parte de ciertos otros movimientos que se han dado como imitaciones lamentables de lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela”.