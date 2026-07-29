Carlos Monsiváis Gana Plata Para México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

El aguascalentense Carlos Monsiváis conquistó la medalla de plata en la prueba de 100 metros sprint varonil, en patinaje de velocidad, durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, sumando un nuevo resultado internacional para Aguascalientes y para la delegación mexicana.

Monsiváis registró un tiempo de 9.873 segundos en la final, desempeño con el que se ubicó en el segundo lugar del podio tras una intensa competencia frente a los mejores exponentes de la región.

El Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes felicita a Carlos Monsiváis por este importante logro internacional que refleja su disciplina, constancia y compromiso con el alto rendimiento.